Juri dos envolvidos no assassinato do empresário Adriano Teles acontecerá terça-feira

Na Próxima terça-feira (24), na cidade de Tobias Barreto, acontecerá o Júri Popular dos Réus envolvidos no assassinato do jovem Empresário Adriano Teles, 38 anos.

Relembre o caso:

Em 20 de Março de 2016, em uma tarde de domingo na cidade de Tobias Barreto, no largo do cruzeiro Adriano Teles estava tomando um açaí no centro da cidade, lugar bastante conhecido por populares, conhecido como largo do Cruzeiro, quando foi surpreendido por um marginal identificado por RANFLEY que se aproximou friamente e disparou três tiros em Adriano ceifando sua vida naquele exato momento. O crime aconteceu em plena luz do dia, as 17:30h. Um Crime totalmente premeditado para tirar a vida do Empresário Adriano Teles.

Vão a Júri Popular os Réus Ranfley do Nascimento, Rafael de Aguiar vulgo Carroça e Douglas Amado, os Três envolvidos diretamente nesse crime cruel premeditado que tirou a vida de Adriano Teles. Vale ressaltar que o Douglas(um dos criminosos) trabalhava na Padaria Imperatriz, o mesmo atendeu a Vítima friamente na padaria, no mesmo dia do crime aproximadamente as 11:30 daquele domingo. Um Crime bárbaro que comoveu a Cidade de Tobias Barreto e todo o Estado de Sergipe.

Adriano era um Empresário jovem muito conhecido, Proprietário da DUCATTI CONSTRUÇÕES, atuava no ramo da construção civil e fez seu primeiro empreendimento no Bairro Pururuca, construindo o Residencial Vila Real com 400 casas e o Condomínio Jardins Club. Um Homem que a Sociedade Admirava bastante, com a sua humildade e uma visão empreendedora sempre pensando no desenvolvimento da Cidade e gerando emprego.

