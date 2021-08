Laranjeiras pretende vacinar pessoas a partir de 16 anos

A Prefeitura de Laranjeiras pretende começar a vacinar a população acima de 16 anos com comorbidades, bem como reforçar a imunização com uma terceira dose para as pessoas com mais de 80 anos, além das que possuem imunidade comprometida, que foram vacinadas com a CoronaVac.

Para que isso aconteça, nesta sexta-feira, 20, a Prefeitura protocolou ofício na Secretaria de Estado da Saúde (SES) solicitando mais doses de vacina e dessa forma expandir a proteção de mais laranjeirenses, diante da chegada da variante Delta ao Brasil. A pretensão da gestão em saúde do município é prevenir e reduzir ao máximo os impactos da contaminação do coronavírus.

Em Laranjeiras, 66% da população já está vacinada com a 1ª dose ou dose única e 24% já tomaram a 2ª dose. Além disso, os gestores municipais de saúde estão atentos à nova recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, emitida esta semana, que orienta que o Plano Nacional de Imunização (PNI) adote uma dose de reforço para idosos acima de 80 anos ou pessoas com imunidade comprometida que tomaram as duas doses de CoronaVac.

O prefeito José de Araújo (Juca) está confiante. “Nós temos um respeito e admiração pelos gestores de saúde de Sergipe e temos convicção que a secretária Mércia Feitosa está sensível e vai nos atender, tendo em vista que a nossa equipe de saúde vem cumprindo à risca o Plano Municipal de Imunização e estamos bem à frente de outras cidades sergipanas. Só temos que agradecer o empenho do Estado e dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde”, destacou Juca.

Midiando Comunicação/ASCOM PML