Programa de Trainee do Grupo Energisa 2022 busca talentos

Inscrições seguem até 16/9 com processo de seleção totalmente online

Trilha de desenvolvimento para aceleração de carreira, mentoria de gestores e oportunidade de viajar pelo país. Esses são alguns dos diferenciais do Programa Trainee Energisa 2002, a maior empresa privada de capital nacional do setor elétrico. As vagas são para diversas áreas do conhecimento nos estados onde a companhia atua: Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. As inscrições vão até 16/9 pelo site https://jobs.kenoby.com/traineeenergisa.

“Desde que chegou em Sergipe, a Energisa tem o compromisso de ser a porta de entrada de novos profissionais no setor elétrico. Estamos em busca de jovens criativos para desenvolvermos uma futura geração de líderes com foco em inovação, qualidade no fornecimento de energia limpa e excelência no atendimento aos clientes”, afirma o diretor-presidente da Energisa em Sergipe, Roberto currais.

O programa terá duração de nove meses e tem previsão de início para janeiro do ano que vem. As vagas são para recém-formados em diversas áreas, com a conclusão da graduação entre junho de 2018 e dezembro de 2021. Os candidatos precisam ter disponibilidade para viagens e morar em outros estados.

Na edição deste ano, o Programa de Trainees não terá um limite de vagas. As oportunidades podem aumentar de acordo com o desempenho dos candidatos, que podem ser chamados para trabalhar em qualquer umas empresas do grupo como Alsol Energias Renováveis e a fintech Voltz.

Outro destaque no processo deste ano, que será 100% online, é que todos os inscritos participarão de capacitações durante as fases de seleção do programa. Com isso, mesmo aqueles que não forem selecionados para atuar na empresa já sairão do processo com maior aprendizado.

Os profissionais que forem selecionados para atuar no Grupo Energisa poderão contribuir em vários departamentos da empresa durante o programa, exercitando e evoluindo diversas habilidades como a gestão de projetos, o comprometimento com metas e resultados em contextos distintos e a visão estratégica dos processos.

O Programa Trainee Energisa 2022 ainda oferece remuneração compatível com o mercado, treinamentos técnicos e comportamentais, além de processos de mentoria e capacitações, que apoiarão um futuro de sucesso para o profissional dentro da empresa.

Sobre o Grupo Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas