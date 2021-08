Secretaria de Turismo de Socorro discutirá realização da Vila Siri

Foi com o objetivo de discutir a realização o evento teste da Vila Siri, que acontecerá no próximo dia 28 de Agosto, na Orlinha São Brás, um dos mais belos cartões postais do estado de Sergipe, que o secretário de turismo do município de Nossa Senhora do Socorro, Júnior Trindade, se reuniu, nesta sexta-feira, 20, com a Comandante do 5° Batalhão da Polícia Militar de Sergipe e com a coordenadora da Vigilância Sanitária, Carol Moura.

O evento contará com a participação direta de setores específicos, como é o caso do artesanato local, Gastronomia, da visitação de Tototó ao Rio do Sal e Rio Sergipe, exposição de história da comunidade, apresentações de manifestações populares de Socorro, como apresentações dos grupos de Capoeira 7 Quedas e do Instituto Mangalize, do maculele, samba de coco, samba de roda e de vários artistas de locais.

Vale lembrar que este será um evento teste, pois é o primeiro a ser realizado após a chegada devastadora pandemia do Covid-19. Por esta razão, todos os cuidados serão seguidos criteriosamente. Um dia antes, serão realizadas testagens do Covid em todos os trabalhadores dos restaurantes e equipes do evento. Também serão disponibilizados testes para visitantes que se dirigirem ao local indicado na véspera do evento. Além disso, o uso de máscara, álcool em gel e aferição da temperatura serão obrigatórios.

Segundo o secretário de turismo, Júnior Trindade, a reunião foi muito positiva. “Fomos muito bem recebidos pela Major Manuela, que se colocou inteiramente à disposição da sociedade Socorrense na preservação e manutenção da Ordem durante a realização do evento e em todo o seu entorno”, declara.

O evento contará com o apoio da Fundação Aperipê, Polícia Militar de Sergipe, da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal, da Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Saúde e Cultura, da e da Capoeira.

Fonte e foto assessoria