Sérgio Reis entrega contratos de concessão de uso da terra

Nesta sexta-feira, 20, o ex-deputado federal e presidente estadual do MDB, Sérgio Reis, esteve no município de Cristinápolis, ao lado do superintendente do INCRA em Sergipe, Victor Sandes, e da ex-vice-prefeita Nega da Gente, para entregar contratos de concessão de uso da terra para diversas famílias do Projeto de Assentamento São Roque.

Além disso, Reis , Sandes e Nega da Gente confirmaram a liberação de R$ 30.200,00 em créditos do Fomento Mulher e apoio inicial, além disso mais R$ 192.000,00 para 30 famílias.

“Aproveitamos para anunciar também a construção da pracinha da localidade, um anseio da comunidade que a parceria com o INCRA irá atender. Tudo isso contando com a parceria do deputado federal Fábio Reis”, disse Sérgio Reis.

“Já no Projeto de Assentamento Luiz Alberto I, anunciamos a liberação de mais de R$ 1.000.000,00 em créditos, construção de poço artesiano e melhorias em outro poço, onde serão instaladas duas caixas d’água. Além disso, foram entregues 114 contratos de concessão de uso, para poderem acessar todas as políticas públicas. Depois disso, ainda fomos para o Projeto de Assentamento Dom Óscar Romero, em Tomar do Geru, entregar 58 contratos de concessão de uso e anunciar a liberação de mais de R$ 500.000,00 em créditos”, explanou Reis.

Fonte e foto assessoria