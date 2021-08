Vereador critica Hospital Universitário da cidade de Lagarto

Nas últimas duas sessões legislativas da Câmara Municipal de Lagarto, o vereador Gordinho de Jorge da Laranja (Solidariedade) tem usado o pequeno expediente para destacar a situação da saúde no município, principalmente em relação à falhas no atendimento do Hospital Universitário de Lagarto, administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Primeiro, o parlamentar exibiu vídeos do ex-vereador Clayton Moore denunciando a falta de médicos no Hospital Universitário de Lagarto. Na ocasião, Clayton acompanhava o pai, que diante das dificuldades de atendimento no município, teve de ser transferido para a capital diante de um quadro de infarto.

“Senhores, vejam o quanto o Hospital Regional recebe atualmente de contrato do convênio com o estado: 16 milhões e 200 mil. Isso com a Ebserh. Quando a administração do Hospital era sob comando da Fundação [Hospitalar de Saúde], o valor recebido era de 5 milhões! Nós somos representantes do povo de Lagarto, nós representamos mais de 100 mil habitantes. E os senhores não tem ideia do caos que está acontecendo”, comentou.

Em sua explanação, Gordinho destacou ainda que o Hospital Ebserh tem um convênio com o estado para o atendimento porta aberta.

“Tenham ideia da gravidade desse caso! Quantos e quantos lagartenses chegam na porta daquele hospital e estão sendo destratados, são desprezados? O hospital tem um recurso enorme, diz que é porta aberta e manda os pacientes para UBS, que não tem suporte. O hospital fica tratando o paciente como se ele não tivesse o direito de ser atendido”, disse.

E continuou “nós vamos debater esse assunto, eles têm que respeitar o dinheiro do povo, têm que respeitar a nossa cidade. As pessoas estão morrendo! É muito triste!”.

Durante aparte, o presidente da Casa Legislativa, Amilton Fontes (PSC), destacou a importância da Clínica de Saúde da Família José Maroto, que tem capacidade de atender casos de baixa complexidade, evitando que os pacientes cheguem ao hospital.

“Hoje a culpa não pode ser jogada para a atenção básica do município. A clínica está dando esse suporte, mas quando a gente chega no hospital, esperando atendimento de urgência e emergência, não estamos tendo. Isso está virando rotineiro”, criticou.

Em seu discurso seguinte, também no pequeno expediente, o vereador Gordinho de Jorge da Laranja ressaltou o descumprimento da classificação de tempo de espera de atendimento. Além disso, também exibiu vídeo de uma cidadã que foi ao Hospital Universitário de Lagarto com o pai acidentado, e o mesmo não recebeu atendimento ou, pelo menos, a classificação do quadro. O parlamentar mostrou, inclusive, a denúncia protocolada pela lagartense.

“Vamos solicitar audiências públicas, já que esses órgãos subestimam a nossa inteligência. Vamos sugerir que faça-se um conselho local, com poder deliberativo, com representantes da secretaria de saúde de Lagarto, de Riachão, de Simão Dias, de Poço Verde, com todos os representantes, da sociedade e dessa Casa”, afirmou.

De acordo com o presidente da Casa, Amilton Fontes, já foi solicitada à administração do hospital a escala médica mensal, as possíveis faltas desses profissionais e justificativas. Além disso, uma audiência pública também será convocada.

Fonte: Ascom CML.