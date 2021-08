Capitão Samuel se reúne com veteranos da PM e CBM de Sergipe

Neste sábado (21) o deputado capitão Samuel esteve reunido com veteranos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Sergipe, onde participou de um bate-papo com amigos. “Na manhã deste sábado fui recebido pelos amigos Veteranos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Sergipe, que estavam reunidos na Escola de Esportes José Gerivaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, para um jogo entre amigos dos veteranos”.

Durante o encontro, Samuel disse que vai continuar lutando para cuidar da segurança pública. “Lá tivemos um bate-papo descontraído, na oportunidade apresentei meus projetos e o meu desejo de dar continuidade aos trabalhos que já venho realizando em prol da segurança pública do Estado de Sergipe”.

Samuel concluiu dizendo que “A caminhada nunca parou e se fortalece a cada passo. Com a força das pessoas que sempre acreditaram na nossa luta e no nosso trabalho, vamos continuar lutando para cuidar da segurança pública do nosso povo”.