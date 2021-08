Covid-19: vacinação de jovens de 20 e 21 anos atinge expectativas em Aracaju

Antes mesmo das 12h deste sábado, 21, o movimento nos pontos de vacinação espalhados pela capital sergipana já dava sinais de que a adesão dos jovens de 20 e 21 anos à imunização contra covid-19 seria animadora, no sentido de garantir cada vez mais pessoas protegidas contra o vírus Sars-Cov-2.

Para estimular ainda mais esse movimento a favor da vacina e da vida, e comemorar o encerramento da vacinação para a população adulta, já que o calendário do final de semana vai contemplar, ainda, os jovens de 18 e 19 anos, a Prefeitura de Aracaju, em mais uma integração entre órgãos e secretarias municipais, organizou uma programação especial, que segue até este domingo, 22, com ações esportivas, musicais e orientação para o mercado de trabalho.

A programação é realizada pelas Secretarias Municipais da Saúde (SMS), da Juventude e do Esporte (Sejesp), da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) e da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funaju), e contam com apoio logístico da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e Guarda Municipal (GMA).

Cada faixa etária vacinada, até o momento, tem sua importância, afinal, cada pessoa imunizada, independente da idade, tem grande valor para a vida. No entanto, quando Aracaju chega aos jovens de 18 anos, após sete meses de campanha, significa que as metas têm sido alcançadas e os resultados já estão sendo vistos, diariamente, com a redução do número de casos e óbitos por covid-19.

Durante todo o sábado, a vacina chegou ao braço de mais 6.284 pessoas e, com esse quantitativo, Aracaju alcançou, no total, a marca de 403.782 pessoas vacinadas, ao menos com a primeira dose, o que representa 60,72% da população geral e 78,57% da população adulta.

Nessa etapa, os usuários podem optar por um dos cinco pontos fixos, das 8h às 18h, instalados nos seguintes locais: Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes (Farolândia) e Uninassau (avenida Augusto Franco). Também será possível receber a primeira dose da vacina nos drive-thrus do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 19h, após cadastro no portal “VacinAju” e liberação do código autorizativo.

Neste domingo, 22, o calendário segue com a vacinação da população de 18 e 19 anos.

Dia especial

Um dos pontos que recebeu uma programação especial foi o Estação Cidadania, localizado no bairro Bugio, zona Norte da capital. Por lá, equipes da Fundat montaram um ponto fixo para realizar pré-inscrição para oficinas online de capacitação; cadastro e atualização de currículo; orientação para emissão da carteira de trabalho digital; formalização de Micro empreendedor Individual (MEI). Além disso, a Sejesp realizou sorteio de brindes, atividades físicas e orientações a respeito da importância dos exercícios físicos na saúde e no bem-estar da população.

Integrando a programação especial, a Funcaju promove apresentações musicais para o público com DJs aracajuanos, das 12h às 18h. São três DJs no Estação Cidadania e no Parque da Sementeira nos dois dias, garantindo um repertório musical jovem e em ritmo de celebração, além de atividades teatrais. As apresentações fazem parte das entregas dos projetos executados pela Lei Aldir Blanc na capital sergipana.

Parcerias

Além das ações municipais, a Prefeitura conta com apoio de empresas na campanha de vacinação contra covid-19. O supermercado Massimo, através de promotoras, está entregando brindes para os jovens vacinados e realizando cadastros para a realização de sorteios de itens, como bicicleta, tablet e celular. O sorteio será realizado no Massimo Supermercado da Alameda, através de uma live no Instagram da loja, no dia 23 de agosto, às 16h.

O curso intensivo para Enem, Explicaê, também está realizando ações de incentivo. No total, são 200 bolsas doadas para os jovens de 18 a 21 anos vacinados. A ação premia os 50 primeiros vacinados de cada dia, que enviar foto do cartão de vacinação e do RG para o perfil do Explicaê no Instagram.

Foto: Felipe Goettenauer