Energisa Sergipe realiza manutenção em unidades de saúde

A Energisa Sergipe elaborou um plano especial de manutenção preventiva da rede elétrica que atende hospitais e unidades de saúde nas suas áreas de concessão. O objetivo é melhorar cada vez mais a qualidade do fornecimento de energia elétrica durante a pandemia da COVID-19.

De acordo com o Departamento de Construção e Manutenção da Energisa Sergipe – DCMD, Thyago Tanouss, desde o início da pandemia foram realizadas inspeções preventivas em 33 redes de distribuição de energia que atendem 40 unidades de saúde desde o início da pandemia. Foram inspecionados aproximadamente 552 quilômetros de rede.

“Desde o início da pandemia, a Energisa vem realizando ações preventivas de manutenção da rede que atende hospitais e unidades de saúde. O plano de manutenção preventiva foi realizado com o objetivo de melhorar cada vez mais o fornecimento de energia para locais dedicados ao enfrentamento à COVID-19”, afirma Thyago.

Sobre a Energisa

Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 18 bilhões (2020), o Grupo atende a 8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de call center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora), soluções em energias renováveis (Alsol) e agora a fintech Voltz, que entra no mercado de contas digitais.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas