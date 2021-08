Homem é resgatado em alto mar pelo GTA na praia da Atalaia Nova em Sergipe

Uma equipe do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria da Segurança Pública (GTA/SSP) conseguiu resgatar por volta de 13h55 um homem de 29 anos que se afogava na região da praia da Atalaia Nova. A tripulação do Falcão 01 decolou do aeroporto de Aracaju e seguiu para o local indicado.

Chegando no local, pessoas que estavam na região das pedras apontaram para a região onde o homem poderia estar. O GTA sobrevoou a área e a distância viu o homem se afogando. “Ele já estava bem distante da margem e com uma condição física muito preocupante”, informou o capitão Remilton Silva.

A equipe já havia decolado do aeroporto de Aracaju na condição de resgate de afogamento, portanto, com o equipamento conhecido como “puçá”, popularmente conhecido como cesta. “Jogamos o puça na água, o helicóptero se deslocou lateralmente, eu saltei na água e fizemos uma espécie de ‘pescaria’ da vítima que estava se afogando”, explica o capitão Remilton.

Com o resgate, o GTA se deslocou até a margem, pousou a aeronave e prestou os primeiros socorros à vítima. Ele foi conduzida pelo GTA para Aracaju e entregue a uma equipe do Samu, que fez a condução para o hospital. A vítima foi entregue com vida aos cuidados da equipe do Samu.

A tripulação responsável pelo resgate é composta durante os trabalho deste sábado pelo tenente-coronel BM Leonardo, o agente da PC Virgílio, o capitão BM Remilton e o cabo PM Anderson. O GTA funciona 24h, de domingo a domingo, e é uma das unidades importantes da Secretaria da Segurança Pública do estado na prestação de socorros à população sergipana.

Foto: Jorge Henrique/SSP

SSP