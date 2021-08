Homem embriagado se envolve em acidente na Av Alexandre Alcino e é conduzido para delegacia

O acidente foi registrado por volta das 23 horas deste sábado (21) quando um veículo Renault e um Corsa colidiram deixando uma vítima ferida no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Ao chegar no local, a guarnição da CPTran percebeu que o condutor do Renault estava com sintomas de embriaguez, sendo constatado tal fato quando o teste deu 0.74 mg/l de álcool expelido pelo ar (a partir de 0.34 mg/l , o condutor deve ser levado a delegacia pelo crime de embriaguez).

O fato foi levado a delegacia para o devido procedimento legal e a vitima que estava como passageira do Renault, foi levada ao hospital pelo Samu.

Informações e foto CPTran