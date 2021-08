Shopping Prêmio terá programação no Dia do Folclore

O dicionário Aurélio define folclore como “conjunto de tradições, conhecimentos ou crenças populares, a cultura de um povo”. E desde 1965, o Brasil estabeleceu 22 de agosto como Dia do Folclore brasileiro. Para celebrar a data, o Shopping Prêmio preparou uma programação especial com a exposição “Cultura de um povo”.

A mostra contará com apresentações do grupo “Reisado de Orlando”, “Dança da peneira”, grupo de flauta doce e a banda “Ursinhos do arrocha”. Além disso, estarão em exposição os quadros da artista plástica Josefa Marina Alves de Andrade. As telas retratam artefatos históricos, alimentícios e de trabalhos manuais produzidos pelo povo como bordado, crochê, artigos em palha, massas e a cultura da colheita. Todas as atrações são do município de Pedrinhas. É que a ação acontece por meio de uma parceria entre o Shopping Prêmio e a Secretaria de Educação de Pedrinhas.

O gerente de marketing do shopping, Alessandro Souza, explica que a celebração é uma forma de estimular o interesse pela cultura popular sergipana. “No Shopping Prêmio, incentivar a cultura sempre foi um dos nossos compromissos. Datas como essa nos lembram a importância da preservação de nossas memórias e dos nossos costumes, por isso, fizemos questão de celebrar, respeitando todos os protocolos que o momento exige”, disse.

As apresentações ocorrerão neste domingo (22) na praça de eventos, das 14h às 17h, e o acesso é gratuito.

Fonte e foto