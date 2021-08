8ª Conferência Municipal de Assistência Social é realizada no município de Simão Dias

Na última sexta-feira, 20 de agosto, a Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, realizou a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social que reuniu diversas autoridades e representantes municipais para tratar da temática “Assistência Social: direito do povo e do dever do estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”.

O evento foi dividido em 5 eixos temáticos que abordou a proteção social não-contributiva e o princípio da equidade; o financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromisso e corresponsabilidades. Assim como também, ressaltou o lugar e a importância da participação da população no SUAS; gestão de acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda e, por fim, foi discutido acerca da atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergência.

Foi uma manhã produtiva e que reuniu autoridades como o prefeito municipal, Cristiano Viana, ao lado da primeira-dama Cláudia Cristiane, além do secretário de Inclusão, Eduardo Ribeiro, a vice-governadora, Eliane Aquino, vereadores e secretários municipais, e os ex-parlamentares, Antônio Carlos Valadares e Valadares Filho.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias