Aracaju anuncia nova antecipação de segunda dose de Pfizer e de AstraZeneca

A partir desta terça-feira, dia 24, a Secretaria Municipal da Saúde inicia nova antecipação de segunda dose (D2) de AstraZeneca e de Pfizer. Quem precisa receber a segunda dose até 4 de setembro, pode procurar um dos pontos de vacinação. A medida objetiva completar o ciclo de vacinal de mais de 27 mil pessoas.

A D2 de Pfizer estará disponível em três pontos de vacinação: no drive do Parque da Sementeira (das 8h às 17h), no Externato São Francisco (Bairro Suíssa) e auditório anexo à Escola presidente Vargas, das 8h às 16h.

Para ser vacinado, basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa que vai tomar a vacina.

Já os pontos de D2 de AstraZeneca são: UBSs Santa Terezinha, Cândida Alves, Edézio Vieira de Melo, Hugo Gurgel, Augusto Franco, Pio Décimo, das 8h às 16h; e drive do Parque da Sementeira, que funciona das 8h às 17h.

Com a nova data, houve mudança nos pontos. O auditório anexo à escola Presidente Vargas passa a ser local de vacinação da segunda dose de Pfizer e a UBS Augusto Franco passa a atender pessoas que receberam AsraZeneca.

CoronaVac

A segunda dose de CoronaVac segue sendo ofertada somente no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, das 8 às 16 horas.

Gestantes, puérperas e lactantes (com código) devem buscar primeira dose também no auditório.