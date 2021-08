Aracaju recebe torneio de Beach Tênis no mês de setembro

O 1º Open Wert de Beach Tênis, que será realizado pela Arena Calu, acontece nos dias 17, 18 e 19 de setembro na capital sergipana. Será a primeira vez que um campeonato recebe a chancela da Federação Sergipana de Tênis (FST), órgãos que regulamenta o esporte no estado, tornando o evento apto a montar um ranking estadual para classificar atletas federados para a Copa das Confederações de Beach Tênis, que ocorrerá, em Biguaçu – SC , nos dias 30 e 31 de outubro, e 1º e 2 de novembro. As inscrições para participar do evento já estão abertas nas plataformas da LetzPlay.

O torneio será dividido em diversas categorias, que podem ser acessadas pelo interessado no ato da inscrição. Segundo o empresário e sócio da Arena Calu, Luiz Loeser, o evento foi pensado com o objetivo de tornar o beach tênis ainda mais forte em Sergipe. “Nosso intuito é proporcionar uma experiência única a todos aqueles que de alguma forma prestigiam o beach tênis sergipano, do atleta à torcida. Além disso, claro, queremos tornar o beach tênis cada vez mais profissional, forte e protagonista nas competições nacionais e, no futuro, até mesmo internacional. O beach tênis é a nova febre de Sergipe, e confesso que já tem muita gente boa e disposta”, pontua Luiz.

Além da possibilidade de participar da Copa das Confederações de Beach Tênis, em Biguaçu, os classificados serão premiados. O evento, que será promovido pela Arena Calu, conta com a parceria da Wert, Cerveja Sol, Track e Field e RPB Rede de Postos. Para mais informações, através do telefone (79) 9 8125-0897.

