Bandeira: Fábio Henrique é o deputado federal que defende as forças de segurança

O presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe (Sinpol/SE), Adriano Bandeira, destacou a atuação do deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) em defesa das forças de segurança, no último sábado (21). No programa ‘Alô Segurança’, transmitido pela Transamérica FM, Bandeira enfatizou a força do mandato e a luta de Fábio Henrique no Congresso Nacional.

De acordo com o presidente do Sinpol/SE, foi a força do mandato do deputado sergipano que foi mantida a promoção dos policiais. “A Lei 173 impede avanços nos serviços públicos e você conseguiu retirar o trecho que impedia a promoção de policiais e a contagem de tempo. Seu gabinete é aberto para as forças de segurança e para os servidores públicos. Só em Sergipe serão 300 policiais civis promovidos em 2021 graças a sua atuação”, destacou Adriano Bandeira.

O gabinete do deputado Fábio Henrique é referência em Brasília quando o assunto é segurança pública. “Sou membro da Comissão de Segurança Pública, e tenho vários projetos apresentados voltados para a área. Essa Lei proibia qualquer tipo de promoção ou reajuste salarial para todos osservidores públicos. Consegui conversar com o General Ramos, na época chefe da Casa Civil do Governo Federal, e convencemos que isso seria uma injustiça com as forças de segurança no país. O que motiva as pessoas, em qualquer atividade, é a possibilidade de crescimento profissional”, explicou o deputado.

Polícia Unida

Adriano Bandeira lembrou também do pronunciamento de Fábio Henrique na tribuna da Câmara em defesa do movimento Polícia Unida, que busca o adicional de periculosidade. Já o sargento Adelmo Moraes destacou que Fábio Henrique orgulha o estado de Sergipe. “Não é fácil chegar em Brasília e fazer história, são 513 deputados federais, e Fábio Henrique conhece como funciona o legislativo e o executivo. Como sergipano, estamos orgulhosos de tê-lo em Brasília, Fábio usa a tribuna para falar em defesa da Segurança Pública”, disse o sargento.

Para o ouvinte e policial Carlos Henrique Santos, o “deputado Fábio Henrique tem uma trajetória muito bonita, é um homem experiente na vida pública e que tem visão ampla na segurança”. O deputado Fábio Henrique ainda ressaltou as lutas travadas durante a Reforma da Previdência. “Aconteceram muitos danos nessa reforma, mas conseguimos minimizar alguns, a exemplo de policiais com mais de 70 anos teriam de está nas ruas, armados e correndo atrás de bandidos”, destacou.

O programa ‘Alô Segurança’ vai ao ar todas as manhãs de sábado, na Transamérica FM, com apresentação de Jairo Júnior, participação de Adriano Bandeira e produção de Daniel Villas Boas. No dia 21, o programa teve como convidados o deputado Fábio Henrique e o sargento Moraes.

Foto assessoria

Por Henrique Matos