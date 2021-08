Belivaldo empossa Zeca na Agricultura, põe André Luiz em assessoria e agradece a João Daniel (PT)

O governador Belivaldo Chagas PSD) deu posse, nesta segunda-feira (23) ao novo secretário de estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), Zeca Ramos da Silva. Para Belivaldo, é com muita alegria que dá posse a Zeca na Pasta, “na certeza da continuidade de um trabalho que avança em Sergipe”.



– Zeca tem toda a experiência e capacidade técnicas necessárias para dar uma nova cara ao setor, universalizando e horizontalizando ainda mais as políticas públicas no campo, do pequeno agricultor familiar ao grande produtor do agronegócio. disse Belivaldo.

O governador admitiu que o “perfil de Zeca, empresário, agropecuarista, ex-deputado e ex-secretário, dentre outras funções já exercidas por ele, aponta para um futuro promissor dele neste cargo tão importante para o desenvolvimento de Sergipe”.

Belivaldo fez questão de agradecer novamente ao ex-secretário André Luiz Bomfim pelos serviços prestados e convidá-lo para continuar “nos assessorando, numa função estratégica da Secretaria Geral de Governo. Fiquei muito feliz de ele ter aceitado prontamente e não tenho dúvidas de que ele continuará contribuindo e muito nesta nova função. Agradeci também ao deputado federal João Daniel (PT), que tanto tem contribuído com emendas na Agricultura, um dos setores que mais orgulha os sergipanos”.

Estiveram presentes no ato os deputados federais Fábio Mitidieri e Laércio Oliveira; os ex-deputados federais André Moura e Heleno Silva; os deputados estaduais Luciano Bispo (pres. da Alese), Garibalde Mendonça, Zezinho Guimarães, Janier Mota, Jairo de Glória, Diná Almeida, Capitão Samuel, Jeferson Andrade e Zezinho Sobral; os ex-governadores Albano Franco e Gilton Garcia; o desembargador Luiz Mendonça, do TJ/SE; o conselheiro Flávio Conceição, do TCE-SE; prefeitos e vice-prefeitos de todo o estado, representados por Edvaldo Nogueira, Katarina Feitosa (Aracaju) e presidente da Fames, Cristiano Cavalcante; o presidente da Câmara de Vereadores da Capital, Nitinho; o ex-deputado estadual Venâncio Fonseca; o secretário estadual José Carlos Felizola (Segg); Haroldo Araújo Filho, superintendente federal da Agricultura em Sergipe; Ivan Sobral, presidente da Faese; Antônio César Santana, superintendente do BNB; o presidente da Emdagro, Jefferson Feitoza; o diretor-presidente da Cohidro, Paulo Henrique Sobral; dentre outras autoridades.