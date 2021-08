Botafogo, Estanciano, Rosário e Olímpico vencem no SUB-20

O Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A2, teve sequência neste fim de semana com os jogos da segunda rodada do estadual. As partidas foram realizadas no sábado e domingo na capital e interior do estado.

No sábado (21/08) pelo grupo A, Socorrense x Rosário Central, no estádio Policarpo Resende, em Rosário do Catete. O atleta Danilo Café fez o gol da vitória do Rosário que venceu por 1×0. E Aracaju x Estanciano, no estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju. O canarinho venceu por 2×1 com gols de Williames e Anderson. O atleta Gabriel Carioca marcou para o Aracaju.

Pelo grupo B, Olímpico de Itabaianinha e Sete de Junho, estádio Denison Souza, em Itabaianinha. O Dragão venceu por 2×1 com gols de Jobson (2x). O atleta do Olímpico, Hércules marcou um gol contra no jogo. Na outra partida do grupo, o Amadense perdeu por 3×1 para o Botafogo de Cristinápolis no estádio do Sesi, em Boquim. Os gols do Bota foram de Rian Oliveira (2x) e Fernando. O atleta Raul marcou para o Amadense.

No domingo (22/09), a bola rolou para mais três jogos. No grupo C América de Propriá e Força Jovem ficaram no empate em 0x0, no estádio Durval Feitosa, em Propriá. Em Itabaiana, no Sesi, Coritiba e Canindé, também ficaram no empate em 0x0.

E pelo grupo D, Independente de Simão Dias recebeu a equipe do Barra no estádio municipal em Simão Dias. A partida ficou no empate em 1×1. Os gols foram de Kaique para o Independente e Deivid para o Barra. A segunda rodada será finalizada no dia primeiro de setembro com a partida entre Contiguiba x Sport, às 15 horas, no estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju.

