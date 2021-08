Conselho de Turismo se reúne para discutir plano municipal

Na manhã desta segunda-feira, 23, a Prefeitura de Socorro, através da secretaria de turismo, se reuniu com o Conselho Municipal de Turismo. A reunião teve o objetivo de discutir a proposta do Plano municipal de turismo da cidade.

O trabalho do conselho tem o objetivo de discutir políticas públicas voltadas para o turismo e apresentar propostas para a secretaria municipal e para a prefeitura. Além de buscar a consolidação de parcerias e de proporcionar, através de suas ações, o envolvimento e o comprometimento dos mais variados setores socioeconômicos do município no fomento da atividade turística.

Para o secretário de turismo que reunião foi muito proveitosa. Nós apresentamos um balanço dos últimos 45 dias da secretaria de turismo, apresentamos uma proposta inicial do Plano Municipal de Turismo para que sejam apresentadas sugestões de mudanças e inclusões de propostas”, afirma.

Fonte e foto assessoria