CPTran registra acidente com condutor alcoolizado em Aracaju

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou um acidente com um condutor alcoolizado na noite do sábado (21). O caso ocorreu na avenida Alexandre Alcino, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Segundo as informações da CPTran, dois veículos colidiram deixando uma vítima lesionada. No local, a equipe policial verificou que o condutor do veículo da marca Renault estava com sintomas de embriaguez.

Diante disso, foi feito o teste do etilômetro que constatou a presença de 0.74 mg/L de álcool expelido pelo ar – sendo que, a partir de 0.34 mg/L o condutor deve ser encaminhado à delegacia pelo crime de embriaguez.

O fato foi levado à delegacia para as demais medidas legais cabíveis ao caso e a vítima, que estava como passageira no veículo da marca Renault, foi levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Fonte e foto assessoria