Estância: caminhão tomba no retorno do bairro Cidade Nova e populares saqueiam carga

No início da tarde deste domingo (22), o condutor de um caminhão baú, carregado com caixas de biscoitos, acabou perdendo o controle do veículo e tombando numa rota da BR-101, que dar acesso ao bairro Cidade Nova, na cidade de Estância.

Essa localidade, tem chamado a atenção dos moradores e das autoridades, por apresentar dificuldade para os carros pesados transitarem nessa área.

O que chamou a atenção, num vídeo gravado por um popular, foi justamente a ação de diversas pessoas, compostas por adultos e adolescentes, que aproveitaram da situação, ou seja, enquanto a Polícia Rodoviária não chegava, saquearam praticamente toda carga. “Vamos encher a mala”, dizia no vídeo um dos aproveitadores, na ocasião que apoderava-se ilicitamente das caixas com biscoitos.

O caminhão estava saindo de Recife/PE com destino à São Paulo, e, sobre o condutor, de acordo com informação, ele foi socorrido e imediatamente conduzido ao hospital local. Passa bem.

Fonte e foto Magno de Jesus – A Tribuna Cultural