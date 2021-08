Fim de inverno vai ser de temperaturas mais baixas no estado de Sergipe

Semana será marcada por tempo parcialmente nublado ou nublado com possibilidades de pancadas de chuvas e temperaturas baixas

Falta menos de um mês para o fim do inverno, e os termômetros aqui em Sergipe continuam marcando temperaturas mais baixas, típicas da estação mais fria do ano. A presença de nebulosidade predomina esta semana aqui no estado e há possibilidades de pancadas de chuvas em todas as regiões, principalmente nos períodos da madrugada, segundo o Centro de Meteorologia do Estado.

O boletim meteorológico emitido periodicamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) indica que a previsão se dá devido ao escoamento do Sudeste que atinge a região Leste e Nordeste do Brasil, provocando nebulosidade e instabilidades durante o dia, principalmente no período da matinal. “As temperaturas em todas as regiões do estado mantêm com características típicas de inverno. Na região do Litoral, as temperaturas ficam em torno de 19° de mínima e máxima 27°, no Agreste em torno 18° de mínima e máxima de 28°, na região do Alto Sertão as mínimas podem chegar a 17° e máximas de 27°”, explica o meteorologista Overland Amaral.

Para essa segunda-feira, 23, o tempo ficará parcialmente nublado durante todo o período, ao longo de todos os territórios sergipanas e no período da tarde e durante a noite, o tempo deve ficar nublado e encoberto com possibilidades de pancadas de chuvas. Na terça-feira, 24, o tempo permanece parcialmente nublado durante a manhã e à tarde; já à noite espera-se tempo nublado em todo Sergipe.

Para a quarta-feira, 25, a previsão é de tempo nublado durante a manhã e à noite; já durante a tarde espera-se tempo parcialmente nublado, ao longo de todas as mesorregiões sergipanas e na quinta-feira, 26, espera-se tempo nublado durante todo o período ao longo de todas as mesorregiões sergipanas e na sexta-feira, 27, tempo nublado em todas as regiões com a ocorrência de chuva durante a manhã no oeste do Estado.