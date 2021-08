Fundat oferta serviços para jovens de 18 a 21 na programação especial

Nos dias 21 e 22, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), e das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), da Juventude e do Esporte (Sejesp) e da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), realizou uma programação especial para a vacinação contra a covid-19 dos jovens de 18 a 21 anos.

Durante a vacinação do drive thru do Parque da Sementeira, a equipe da Fundat realizou panfletagem informando sobre os serviços ofertados à população. Já no Estação Cidadania, localizado no conjunto Bugio, foi montado um estande na saída da vacinação para a oferta de cadastro e atualização de currículo, pré-inscrição para as oficinas online, formalização do Microempreendedor Individual (Mei) e orientação para a emissão da Carteira de Trabalho Digital.

Além da Fundat, a programação especial contou com ações esportivas e musicais promovidas pela Sejesp e Funcaju, sorteios de brindes, além do apoio logístico da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e Guarda Municipal (GMA).

Para a presidente da Fundat, Edivaneide Lima, a programação foi interessante e proveitosa para todos que estiveram presentes. “Foi sensacional a Prefeitura de Aracaju pensar estrategicamente para atrair o público mais jovem por meio dos serviços e atividades realizadas através das secretarias e fundações envolvidas. Todo o suporte oferecido para essa vacinação conseguiu atrair a atenção da juventude para a importância de tomar a vacina. Nós, enquanto Fundat, estamos muito felizes em fazer parte dessa programação especial”, destaca a presidente.

Para o jovem Abraão Santos, o evento foi proveitoso por ter gerado oportunidades profissionais e entretenimento. “Mesmo estando em pandemia, a gente teve atividades interessantes por aqui. Me vacinei e também consegui cadastrar o meu currículo. É fundamental que os outros jovens se vacinem”, ressaltou.

Vacinação com diversão

De acordo com a secretária Municipal da Saúde (SMS), Waneska Barboza, foi criado um plano estratégico para atrair esses jovens a irem se vacinar. “A gente precisou pensar primeiramente no público-alvo. Por isso, trouxemos algo mais lúdico e musical porque são pessoas de uma faixa etária que geralmente gostam de festas. Dessa forma, os jovens esperam nas filas com mais conforto e diversão”, afirma Waneska.

Segundo o secretário da Juventude e do Esporte (Sejesp), Sérgio Thiessen, firmar essa parceria com outros órgãos municipais foi muito importante para fazer o projeto acontecer. “Criamos uma programação especial para ser um dia diferenciado para os jovens que foram vacinados. Com isso, trouxemos os DJs, sorteios de brindes e atividades para motivar os cidadãos a comparecerem no local de vacinação. Estamos aguardando até segunda, cerca de 4 mil cidadãos aracajuanos para serem vacinados”, explica Sérgio.

Foto ascom Fundat