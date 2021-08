Nos dias 25 e 26 de agosto a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, realizará o “II Seminário de Enfrentamento à Violência Doméstica: Mulher, Estado e Sociedade em tempos de pandemia”. O seminário tem o objetivo de alertar à sociedade sobre o combate à violência doméstica.

O evento será realizado por meio do canal no Youtube da Prefeitura de Socorro, a partir das 9h, com o slogan ‘Mulher, você não está sozinha, conte com a Rede de Enfrentamento à violência contra mulher de Nossa Senhora do Socorro’. Esta é uma das ações do “Agosto Lilás”, mês de enfrentamento à violência doméstica.

O seminário contará com rodas de conversa e debates, ministrados por palestrantes e especialistas no tema.

DIA 25/08/2021

Palestrante: Lorenna Bastos de Araújo bispo Aragão

Assistente Social e atualmente Coordena a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Nossa Senhora do Socorro

Tema: Perfil das mulheres vítimas de violência acompanhadas pela Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica.

Palestrante: Marcel Maia Montalvão.

Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro

Tema da Palestra: O Papel da 1ª Vara Criminal no Enfrentamento à Violência Doméstica.

Palestrante: Rosa Geane Nascimento Santos

Juíza da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Tema : O papel da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça no Enfrentamento da Violência Doméstica.

Dia 26/08/2021

Palestrante: Valdilene Oliveira Martins

Advogada de família e criminalista e presidenta da comissão de direitos humanos do Instituto RESSURGIR Sergipe

Tema da Palestra: Pandemia, sociedade e relacionamentos tóxicos.

Palestrante: Maria do Socorro

Delegada de Polícia da Delegacia de Apoio a Grupos Vulneráveis – DAGV de Nossa Senhora do Socorro.

Tema da palestra: O papel da DAGV no acolhimento humanizado à mulher em situação de violência doméstica.

Palestrante: Alyne Cristina Barbosa

Guarda Municipal, responsável pela Patrulha Maria da Penha

Tema da palestra: A Patrulha Maria da Penha como política pública de segurança à mulher vítima de violência doméstica.

Fonte e foto assessoria