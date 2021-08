Inauguração da nova sede da Subseção Judiciária de Propriá acontece na próxima quinta

Na próxima quinta-feira, 26, às 9h30, será realizada a solenidade híbrida de inauguração das mais recentes instalações da 9ª Vara Federal de Sergipe – Subseção Judiciária de Propriá, que desde o início do mês compartilha o espaço do prédio onde está instalada a Vara do Trabalho em Propriá (SE), na Avenida João Barbosa Porto, n. 1600, Bela Vista.

Participarão presencialmente do evento autoridades do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), da Justiça Federal em Sergipe (JFSE) e do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20). Em virtude da pandemia de Covid-19 e para evitar aglomerações no local, a JFSE irá realizar a transmissão ao vivo da solenidade de inauguração, via plataforma Zoom, para aqueles interessados em participar do ato.

Para assistir à cerimônia de inauguração das novas instalações da 9ª Vara Federal de Sergipe, acesse e se cadastre em: https://us02web.zoom.us/j/85375743988?pwd=anE4b2ZhcERTcWhNL1lFNy8wVTRYZz09

Assessoria da JFSE