Investir em uma boa noite de sono traz benefícios à saúde

Promagnetick, BonSono e Ortobom apresentam soluções para o bem-viver no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Dormir bem e ter uma noite de sono com qualidade são fundamentais para o bem-estar, não só do corpo, mas também da mente. A recomendação é dormir de 6 a 8 horas por dia, sem muitas interrupções, para poder descansar e acordar bem-disposto. Especialistas afirmam que este hábito ajuda a reduzir o estresse, a melhorar o humor, a memória e o raciocínio, previne o envelhecimento da pele, auxilia o controle do apetite e favorece o emagrecimento e o sistema imunológico, dentre outros benefícios.

Por outro lado, pesquisa desenvolvida pela Endocrine Society – organização médica internacional na área de Endocrinologia e Metabolismo – aponta que dormir pouco aumenta, por exemplo, o risco de diversos problemas metabólicos e até mesmo fraturas e osteoporose.

Acordar com o corpo e a mente descansados favorece a saúde e a produtividade e, para contribuir com o bem-viver de toda a família, as empresas Ortobom, Colchões BonSono e Promagnetick desenvolvem colchões, travesseiros e acessórios que deixam a noite ainda mais agradável. Para contribuir com a saúde da população e facilitar a busca do consumidor por itens que mais se adequam ao seu estilo de vida, o Shopping Jardins amplia o mix deste segmento e acolhe Feirão de Colchões Ortobom, loja pop-up Colchões BonSono e quiosque Promagnetick.

Na Praça de Eventos Orquídea, as famílias encontram colchões de diversos modelos e tamanhos, do solteiro ao super king, passando pelo casal, queen e king, além de cama articulável, baú, cabeceiras, almofada rolete, protetor de colchão e travesseiros. Dentre os destaques estão o colchão com molas ensacadas e espuma viscoelástica e produtos com espuma automassageadora e com manta de gel refrescante que alivia dores e pressões.

Na loja pop-up BonSono, ao lado da Lojas Americanas, os clientes encontram opções de camas box de solteiro, casal, queen e super king, além de colchões para berço, bicama e box baú. Há opções de colchões ortopédicos, com molas e terapêuticos, com massageadores, além de lençóis impermeáveis e travesseiros. Em breve, a marca estará com uma loja ainda mais aconchegante em frente ao GBarbosa.

Já a Promagnetick atende ao público na confortável loja em frente à Vivara e no quiosque em frente à C&A, voltado a acessórios para o bem-estar. A marca dispõe de linha completa de colchões e produtos terapêuticos, como travesseiros magnéticos e inteligentes, palmilhas, rampas, esteiras massageadoras, pulseiras magnéticas, ionizador de água, smart watch, dentre outros itens.

Foto: Divulgação

Da assessoria