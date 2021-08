Luciano Pimentel presta homenagem aos maçons sergipanos

Em alusão ao Dia do Maçom, celebrado em 20 de agosto, o deputado estadual Luciano Pimentel entregou nesta segunda-feira, 23, o Diploma de Honra ao Mérito ao Past Grão Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado, José Walter Rodrigues dos Santos e ao Venerável Mestre da Loja Simbólica Peter Swanson, jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil Sergipe, Sandro de Jesus Barreto. A solenidade foi realizada na presidência da Assembleia Legislativa, com um número restrito de pessoas e a presença do deputado Luciano Bispo, presidente da Casa.

Autor da propositura que deu origem à Lei nº 8.259/2017, responsável por incluir o Dia do Maçom no calendário cultural de Sergipe, Luciano Pimentel enfatizou que a Maçonaria desenvolve um trabalho sério e silencioso, alicerçado no aperfeiçoamento humano e na valorização da caridade e da fraternidade.

“Hoje prestamos uma justa homenagem à Maçonaria e aos integrantes desta sublime Ordem que, em tempos de pandemia, reafirmaram o compromisso com o bem-estar social através da distribuição de máscaras, álcool em gel e refeições para as pessoas de baixa renda que lotaram as agências da Caixa para receber o auxílio emergencial do Governo Federal”, destacou Luciano Pimentel.

De acordo com o parlamentar, a instituição celebrou o Dia do Maçom promovendo ações filantrópicas. “O Grande Oriente do Brasil Sergipe elaborou um cronograma de ações que incluiu a doação de sangue, a entrega de sopa pela Fraternidade Feminina (composta pelas esposas dos maçons) e a doação de fraldas geriátricas para o Asilo Gileno Barreto. Com esses gestos, a Maçonaria revelou, mais uma vez, o altruísmo dessa valorosa Ordem”, pontuou Luciano Pimentel.

Durante a cerimônia, o presidente do Poder Legislativo, Luciano Bispo, afirmou que a Casa do Povo estará sempre de portas abertas para os maçons. “A Assembleia tem a honra de recebê-los e homenageá-los, pois a Maçonaria participou ativamente do processo de independência deste país. É uma instituição composta por homens que se preocupam com a economia, a política e os carentes. Enquanto estivermos na presidência a maçonaria será sempre bem-vinda e respeitada nesta Casa”.

Homenageados

De acordo com o Past Grão Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado, José Walter Rodrigues dos Santos, o sentimento é de dever cumprido. “Nossa luta é árdua, pois uma transformação não é fácil de se fazer, mas a Maçonaria tem oferecido sua contribuição ao nosso estado e ao nosso país. E diante de tantos maçons merecedores, sou grato por ter sido escolhido para receber esta honraria”, ressaltou.

Para o Venerável Mestre da Loja Simbólica Peter Swanson, jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil Sergipe, Sandro de Jesus Barreto, a solenidade é uma condecoração à atuação não somente dos homenageados, mas de toda Maçonaria. “É um reconhecimento de todos os pares desta Casa e de toda sociedade sergipana. Agradecemos imensamente por essa homenagem que reflete nosso trabalho e nos traz força para continuar”, disse.

Gratidão

Sobre o Dia do Maçom, o Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil/Sergipe, Clairton Santana, salientou a importância da data e assegurou que a Assembleia Legislativa pode contar com a instituição para tudo que considerar justo e necessário. “A Maçonaria de Sergipe estará sempre de pé e a ordem”.

O Grão Mestre da Grande Loja Maçônica de Sergipe, Alberto Vieira, manifestou gratidão ao deputado Luciano Pimentel pela propositura que possibilitou a inserção da data no calendário sergipano. “Esse é um reconhecimento que a maçonaria jamais esquecerá. Gratidão por suas palavras e pelo respeito que esta Casa tem por nossa instituição”.

Ao final do evento, o presidente Luciano Bispo e o deputado Luciano Pimentel também foram homenageados e receberam honrarias da Grande Loja Maçônica e da Grande Oriente do Brasil/Sergipe.