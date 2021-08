Mais de 12 mil receberam primeira dose contra covid no final de semana em Aracaju

Disposição, alegria e companheirismo, esse foi o clima da vacinação neste domingo (22), quando teve início a imunização contra a covid-19 dos aracajuanos de 19 e 18 anos. Acompanhados dos amigos ou de familiares, os jovens compareceram em peso aos pontos de vacinação, somando mais 7.410 ao índice de imunizados, que ultrapassou 411 mil aracajuanos com a primeira dose, o que representa 61,8% da população.

Balanço positivo

A secretária da Saúde, Waneska Barboza, avalia a vacinação deste final de semana como muito positiva, com mais de 12 mil pessoas entre 18 e 22 anos recebendo a primeira dose. “O público jovem tem aderido de forma muito compensadora. Neste domingo iniciamos a última fase da vacinação do público adulto, com o dia bastante movimentado em todos os postos”, comenta.

Com o encerramento da vacinação do público acima de 18 anos nesta segunda-feira, 23, Waneska antecipa que o próximo passo será a repescagem das pessoas das faixas etárias anteriores que ainda não conseguiram se vacinar. “Temos um público de cerca de 70 mil adultos que ainda precisam ser vacinados. A gente clama que essas pessoas compareçam, quando forem anunciadas as datas de repescagem, pois precisamos continuar avançando”, enfatiza.

Além de aplicar a primeira dose em quem ainda não se vacinou, a secretária comenta que é importante continuar avançando na aplicação da segunda dose, por isso segue adiantando o calendário de aplicação da AstraZeneca e da Pfizer. “É só com a aplicação da dose de reforço que conseguimos a eficácia máxima das vacinas, por isso estamos atuando para aumentar o número de pessoas que completaram o ciclo vacinal”, destaca Waneska.

Muito emocionada ao receber a segunda dose, Cícera foi para casa feliz. “Graças a Deus, imunizada. Agora é continuar com os cuidados até que este momento triste da pandemia passe. Todo mundo tem que se vacinar, é para o bem de todos”, incentiva.

Último dia

Nesta segunda-feira, 23, encerra a vacinação da faixa etária de 18 e 19 anos, com a aplicação da vacina nos pontos fixos do Shopping Riomar (Coroa do Meio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Estação Cidadania (Bugio), Universidade Tiradentes (Farolândia) e Uninassau (avenida Augusto Franco), que funcionam das 8h às 18h.

Também será possível receber a primeira dose da vacina nos drive-thrus do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 19h, após cadastro no portal VacinAju e liberação do código autorizativo.

Foto André Moreira