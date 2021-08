Mais de 1600 irregularidades por furto de energia identificadas pela Energisa

As ligações clandestinas, caracterizadas por desvio de energia e fraude em medidores, conhecidas como “gatos”, trazem prejuízos para o setor elétrico, consumidores e riscos para quem realiza a ligação. Desde o início do mês de agosto, a Energisa Sergipe registrou 1.614 irregularidades por furto de energia elétrica, nos primeiros 15 dias de operação, nos municípios da Grande Aracaju, Agreste e Centro Sul.

A quantidade de energia recuperada, até o momento, está em torno de 3.800 megawatt-hora (MWh). O valor da energia elétrica recuperada seria suficiente para abastecer em torno de 52.000 imóveis por mês, com consumo médio de 73 KWh.

As ligações irregulares colocam em risco a vida das pessoas que realizam esse procedimento sem os requisitos técnicos de segurança, o que pode levar a um choque elétrico e danificar a rede de distribuição de energia ou podendo até causar um incêndio.

“O furto de energia também sobrecarrega os transformadores que podem queimar, levando a falta de energia nas localidades, além dos equipamentos domésticos que podem ser danificados por conta da queda na qualidade do fornecimento de energia elétrica”, alerta o coordenador de Medição e Combate a Perdas da Energisa Sergipe, Evandro Pereira Macedo.

Ainda segundo Evandro, as irregularidades resultam no aumento da tarifa de energia, pois a parcela dessas perdas faz parte do cálculo de reajuste tarifário da Agência Nacional de Energisa Elétrica – ANEEL. O prejuízo gerado com o furto de energia acaba sendo dividido entre todos os consumidores que pagam pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Crime

Furtar e fraudar energia é crime, previsto no Código Penal Brasileiro. O responsável pelo ato pode ser condenado a até quatro anos de prisão, além de ter que pagar retroativamente os valores referentes à energia desviada, acrescidos de multa e podendo ter o serviço suspenso.

A denúncia da irregularidade pode ser realizada por meio dos canais de atendimento. A identidade de quem denuncia é mantida em total anonimato.

Canais de atendimento:

-WhatsApp (GISA) 79 981010715

-Aplicativo Energisa On;

-Call Center 0800 079 0196 (ligação gratuita);

-Site www.energisa.com.br em Serviços Online > Mais Serviços > Denuncie Furto de Energia.

Por Adriana Freitas