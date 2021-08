Movimento Inova + Sergipe busca apoio da Sedetec para suas demandas

Com o objetivo de fortalecer as áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação, os atores do ecossistema de inovação através do projeto Inova + Sergipe, apresentaram uma pauta de interesses para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedetec), entregue ao secretário de Estado, José Augusto Carvalho.

Estiveram presentes na reunião, as startups sendo representadas pelo Caju Valley, ASSEDIS, Federação das Indústrias (FIES) e Universidade Federal de Sergipe. O Sinformática e a Câmara de Tecnologia e Inovação da Fecomércio foram representados pelo coordenador do Inova + Sergipe, Roger Barros. A pauta, composta por nove itens, tem o objetivo de adequar o Estado através de uma nova Lei de Tecnologia e Inovação, com foco no crescimento das atividades e facilidade para empreender, estimulando a geração de emprego e renda para as pessoas, por meio de projetos inovadores em Sergipe.

Ações a exemplo de estimular o ecossistema local para a Lei Estadual de Inovação, que dispõe sobre incentivos à pesquisa, ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação no âmbito produtivo do Estado de Sergipe e institui o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. O empoderamento, ampliação e participação contínua do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia do Estado de Sergipe – CONCIT nas definições de políticas, estratégias e ações, com a liderança do Secretário de Estado, ampliando a captação de recursos, a elaboração estudos e articulando parcerias para estimular o ambiente produtivo de inovação, científico e tecnológico, estão entre os pontos destacados no documento entregue ao secretário José Augusto.

Além disso, também foi pedida a priorização das instituições estaduais de pesquisa, desenvolvimento, inovação e fomento, com lideranças competentes, que trabalhem de forma sinérgica e harmoniosa para o crescimento qualitativo e quantitativo da produção científica e tecnológica, de produtos e serviços inovadores e a formação de alto nível de pessoas. O coordenador do Inova + Sergipe e da Câmara Empresarial de Tecnologia e Inovação, Roger Barros, comentou sobre a reunião com o secretário, destacando a necessidade de continuar promovendo melhorias para o ecossistema de inovação no estado.

“Estivemos na Sedetec para conversar com o secretário José Augusto sobre a modernização da Lei de Inovação, que nos recebeu muito bem. O Inova + Sergipe criou um grupo de trabalho e reuniu seus atores para elaboração de uma nova minuta da lei abrangendo o novo marco legal da Internet e das startups, a fim de modernizar e criar um ambiente propício à atração de investimentos, criação de novos projetos, novas empresas, startups e captação de recursos. Entregamos ao secretário pedindo urgência na apreciação do projeto, para que possa ser encaminhado para a Alese”, disse Roger.

Também foi pedida a definição clara do papel do SERGIPETEC como indutor para atração de projetos e negócios inovadores para o nosso Estado com fortalecimento do nosso ecossistema de inovação através do apoio a startups e proporcionar uma melhor estrutura para a FAPITEC a fim de poder captar mais recursos através da melhor gestão de projetos e editais na área de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Fonte e foto Fecomércio