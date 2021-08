PC prende suspeitos de roubo praticado em Umbaúba

Policiais civis da Delegacia de Umbaúba, por meio de agentes da Delegacia-Geral, e policiais civis da Delegacia de Cristinápolis cumpriram dois mandados de prisão temporária e também decisões judiciais de busca e apreensão em Cristinápolis. A ação policial ocorreu na tarde da última sexta-feira (20).

A ação policial foi coordenada pelos delegados Gustavo Mendes, Rafael Brito e Daniel Mattos. Como resultado da operação, dois suspeitos de roubo na cidade de Umbaúba foram presos. Eles foram encaminhados para uma unidade policial e as prisões foram comunicadas à Justiça.

A Polícia Civil destaca também que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas, de forma anônima. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181.

Fonte e foto SSP