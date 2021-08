Permissionários do Ponto do Caranguejo começam a ser capacitados

Parceria entre Sebrae e Emsurb vai beneficiar 36 profissionais com palestras e oficinas gratuitas

Começaram nesta segunda-feira as capacitações para os permissionários que atuam na comercialização de crustáceos no Ponto do Caranguejo, localizado no Mercado Municipal Virgínia Franco. Até o final de novembro eles serão beneficiados gratuitamente com palestras e oficinas para melhorar a gestão de seus negócios, além de ter acesso a consultorias de boas práticas na manipulação de alimentos.

Os trabalhos são promovidos por meio de uma parceria entre o Sebrae e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). A primeira atividade foi uma palestra de sensibilização, reforçando junto aos empreendedores a necessidade de formalização e profissionalização de seus negócios para tornar a atividade mais lucrativa. As ações irão beneficiar 36 pessoas, sendo 18 permissionários e 18 colaboradores; Os encontros serão realizados sempre às segundas-feiras, com duração de duas horas.

“Esse é um momento especial porque estamos trabalhando junto a pessoas que comercializam um produto que é símbolo da nossa cidade. O caranguejo hoje não é apenas um alimento, é algo que já faz parte da nossa cultura, um atrativo turístico. Queremos ajudar esses comerciantes a tornar seus negócios mais rentáveis, melhorando a gestão desses pequenos empreendimentos e permitindo que eles possam conquistar novos mercados”, explica o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

As capacitações abordarão temas como boas práticas na manipulação de alimentos (incluindo consultorias presenciais para orientá-los sobre a importância da implementação dos procedimentos higiênico-sanitários instituídos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária), planejamento e organização, atendimento ao cliente, empreendedorismo, educação financeira, técnicas de venda e negociação.

Formalização

Um outro objetivo das duas instituições é a formalização dos permissionários e seus colaboradores como microempreendedores individuais (MEI). O MEI é a categoria jurídica direcionada às pessoas que trabalham por conta própria, faturam até R$ 81 mil ao ano, não possuem participação em outras empresas como sócio ou titular e empregam no máximo um funcionário recebendo o salário mínimo ou o piso da categoria. Mediante o pagamento de uma taxa mensal de no máximo R$ 61 o trabalhador passa a contar com auxílio doença, salário maternidade, aposentadoria após 15 anos de serviço e pensão por morte.

“Esse é um passo importante que está sendo dado para a criação de um novo modelo de organização dentro do Mercado Virgínia Franco. Os profissionais estão tendo a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos sobre diversos temas e isso trará benefícios não apenas para eles, mas também para os clientes e turistas que diariamente visitam o Ponto do Caranguejo, que terão um atendimento ainda mais qualificado”, ressalta o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

Para Genisson Santos, um dos beneficiados pelas capacitações, esse apoio ajuda a resgatar a dignidade dos comerciantes de crustáceos do Mercado. “É um incentivo importante para que possamos expandir o negócio. As pessoas que aqui trabalham estão há muito tempo nesse ramo e precisam de ajuda para continuar sobrevivendo e sustentando suas famílias. Agora temos a certeza de que teremos condições de melhorar de vida”.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante