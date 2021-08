PM prende homem por violência doméstica na Grande Aracaju

Policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) efetuaram, na noite desse domingo (22), a prisão de um indivíduo acusado de praticar violência doméstica. O fato ocorreu no Conjunto Marcos Freire II, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro, região da Grande Aracaju.

Segundo relato policial, a equipe foi acionada via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender uma ocorrência enquadrada na Lei Maria da Penha. No local, a vítima foi encontrada do lado de fora da residência apenas de toalha, juntamente com seus filhos, com a região do pulso vermelha. A mulher informou que o suspeito rasgou suas roupas e a colocou para fora de casa.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para as devidas providências.

Fonte: Ascom PM/SE