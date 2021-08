Polícia Militar prende homem por violência doméstica no município de Salgado

Na tarde desse sábado (21), policiais militares da 2ª Companhia do 6º Batalhão (2ª Cia/6ºBPM) efetuaram a prisão de um homem de 25 anos, suspeito de agredir a sua companheira. O fato foi registrado no Povoado Água Fria, zona rural do município de Salgado.

Segundo relato policial, a guarnição foi acionada pela própria vítima, que relatou ter sido agredida física e verbalmente pelo seu companheiro. Imediatamente, os policiais se deslocaram para o referido povoado, efetuando a prisão em flagrante.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Estância, para adoção das medidas cabíveis; já a vítima, foi levada para o Hospital de Salgado, onde foi medicada e liberada.

Fonte: Ascom PM/SE