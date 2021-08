Políticos cozinham o galo

Por Adiberto de Souza *

A classe política pisou no freio sobre os debates em torno do pleito de 2022 e vai aguardar o Senado votar a PEC da reforma eleitoral. Aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta prevê a volta das coligações proporcionais, porem a expectativa é que a maioria dos senadores rejeite essa excrescência, abolida nas eleições de 2020. É principalmente por causa desse ponto que os políticos preferem esperar a posição do Senado, pois o pleito com coligações é uma coisa e sem elas é outra completamente diferente. Esse dispositivo traz de volta os famigerados puxadores de votos, que ajudam a eleger candidatos sem qualquer representação. Também estimula o aluguel dos partidos nanicos, que se coligam aos grandes em troca de dinheiro. Portanto, até que o Senado aprove ou rejeite a PEC da reforma eleitoral, os políticos vão continuar cozinhando o galo, plantando verde para colher maduro. Danôsse!

Dia posse

O governador Belivaldo Chagas (PSD) empossa, hoje, Zeca da Silva (PSC) como secretário estadual da Agricultura. Indicado pelo presidente do PSC, André Moura, o distinto substituirá o engenheiro agrônomo André Bonfim, que virou secretário por indicação do presidente do PT, deputado federal João Daniel. Apesar do disse-me-disse em torno de um rompimento do governo com os petistas, Belivaldo garante que a mudança na Agricultura não significa o começo do bota-fora do PT. Então, tá!

Amigos para sempre

Parece ser duradoura a amizade entre o deputado federal Valdevan Noventa (PL) e o ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (Republicanos). Os dois externaram esse entrosamento durante a abertura da 8ª Copa Centro Sul de Futebol, evento promovido por Noventa. Aliás, Sukita tem feito questão de aparecer ao lado do deputado, principalmente depois que o seu também aliado Fábio Mitidieri (PSD) se juntou politicamente a André Moura (PSC), inimigo figadal do ex-prefeito capelense. Marminino!

Aliados esperançosos

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a amiga Thaís Bezerra: “Os aliados do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), voltaram a ter esperança de participar da gestão municipal. É que o pedetista demonstra interesse em disputar o governo de Sergipe e, para tanto, precisará agradar os amigos que o apoiaram em 2020. Arredio com os aliados desde que tomou posse, Nogueira tem dado a entender que pode presenteá-los com alguns cargos comissionados ainda vagos. Os dirigentes do Republicanos, contudo, não acreditam em tal hipótese, pois desde a posse do alcaide pedem para participar da divisão do bolo, mas Edvaldo tem feito ouvido de mercador”. Home, vôte!

Vice em gastos

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) é o vice-líder da Câmara Federal quando o assunto é despesa com consultorias. Ele já gastou com essa rubrica a bagatela de R$ 200 mil. Segundo o Portal da Transparência, o parlamentar contratou um escritório de advocacia para serviços jurídicos, assessoria parlamentar e assistência direta e imediata em sua representação política, etcetera e tal. Dos oito deputados sergipanos, apenas Valdevan Noventa (PL) e Fábio Reis (MDB) não fizeram uso dessa verba. Crendeuspai!

Validade vencida

A nova presidente do Podemos, delegada Danielle Garcia, vai ter muito trabalho para reorganizar o partido em Sergipe. A moça contou ao blog Primeira Mão que todos os diretórios municipais da legenda, inclusive o de Aracaju, estão com a validade vendida. Esse fato, segundo a policial, tem impedido a chegada de novos filiados ao Podemos. Tendo assumido o comando da sigla em julho passado, Danielle tem feito das tripas coração para renovar os diretórios municipais. Misericórdia!

Bem na fita

Uma ótima notícia: relatório do Tesouro Nacional Resumido da Execução Orçamentária, relativo ao 3° bimestre deste ano, destaca que Sergipe foi o estado que mais quitou restos a pagar e despesas em relação à receita total, 92%. O relatório em questão analisa os fluxos de receitas e despesas de todos os estados brasileiros. Supimpa!

Apaga velinhas

Podem parabenizar, nesta segunda-feira, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM). A líder política está celebrando 80 anos de vida bem vividos. A aniversariante de ontem foi dona Menininha, que vem a ser irmã da senadora e ex-prefeita de Propriá. “Com seu jeito calmo e compreensivo, Menininha é aquele ombro amigo das horas difíceis. E ainda por cima é uma cantora maravilhosa”, escreveu Maria do Carmo. Parabéns às duas!

Bom de garfo

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), é um sujeito bom de garfo. Sempre que pode, o homem se arma de talheres e cai de boca nas comidas típicas de Sergipe. No último final de semana, Valmir deu com os costados na feira do Conjunto Augusto Franco, em Aracaju, para um reforçado café da manhã. Ao lado de amigos e eleitores, o político do agreste devorou cuscuz, carne do sol, macaxeira, café, leite e mais o que tinha na mesa. Ufa!

Contra o impeachment

O governador Belivaldo Chagas (PSD) participa, hoje, de uma reunião com outros 22 gestores estaduais para reprovar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em nota, os chefes dos governos estaduais informaram que a pauta da reunião será “a conjuntura atual e a defesa da democracia”. O encontro se dará no âmbito do Fórum Nacional de Governadores. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Notícia, em 6 de março de 1897.

* É editor do Portal Destaquenotícias