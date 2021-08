Aracaju fará repescagem para as pessoas maiores de 18 anos a partir desta terça-feira

Para alcançar toda a população adulta de Aracaju com a vacina contra a covid-19, a Prefeitura realizará uma nova repescagem para os cidadãos com idade acima de 18 anos. A programação terá início a partir desta terça-feira, 24, e seguirá até a próxima sexta-feira, 27. Para receber a primeira dose, o público que se enquadra nesta etapa poderá se dirigir a cinco pontos fixos ou aos dois drive-thrus (Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores). A Sementeira funcionará em horário estendido (até às 19h). Os demais locais se manterão até às 16h. Até o momento, a capital sergipana imunizou, com a primeira dose, mais de 80% da população adulta e mais de 60% da população em geral. Já são mais de 400 mil pessoas imunizadas no município.

“A vacinação em Aracaju avançou muito nos últimos dias. Chegamos a mais de 60% da população geral e mais de 80% das pessoas com mais de 18 anos, são mais de 400 mil aracajuanos vacinados com a 1ª dose. É a vitória do nosso trabalho, da Prefeitura de Aracaju, da Secretaria da Saúde e da população que foi se vacinar. Agora entraremos na fase da repescagem geral. A partir desta terça-feira e até a sexta-feira, faremos a repescagem para todos que perderam o seu dia, independentemente do motivo. Queremos chegar o mais rápido possível a 100% dos adultos imunizados”, afirmou Edvaldo ao anunciar a programação nesta segunda-feira, 23.

Com o novo calendário, entre os dias 24 (terça-feira) e 27 (sexta-feira), os cidadãos com mais de 18 anos que não receberam a vacina durante as fases para suas faixas etárias, poderão se dirigir a um dos cinco pontos fixos, das 8h às 16h. São eles: Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial); Estação Cidadania (Bugio); Universidade Tiradentes (Farolândia); e Uninassau (avenida Augusto Franco). É obrigatório apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais, com validade dos últimos seis meses.

Os cidadãos também poderão se dirigir ao drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 19h, e ao posto itinerante do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 16h. Para esses locais, continua sendo necessário se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA