Sintasa apresenta reivindicações da categoria em Itabaiana

A direção do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) se reuniu, nessa terça-feira, 17, com a secretária de Saúde de Itabaiana para cobrar algumas reivindicações da categoria, como o recebimento do grau máximo de insalubridade, regulamentação das 30 horas semanais de trabalho, tarde estudos e obrigatoriedade do ponto biométrico.

Sobre os dois primeiros pedidos, a gestão disse que não tem data para que isto ocorra. Em relação ao ponto biométrico, a alegação é que foi uma determinação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E sobre a tarde de estudos a gestão acenou com a possibilidade e existe grandes chances de ser implantada.

Na próxima semana, o Sintasa irá marcar uma Assembleia com a categoria do município de Itabaiana para detalhar mais informações sobre a reunião e saber quais serão os próximos passos que os trabalhadores irão deliberar.

“Adiantamos que repudiamos o não pagamento máximo de insalubridade, sobretudo, por sermos uma categoria que vem enfrentando ao longo do tempo situações delicadas como desta pandemia. E sobre a regulamentação das 30h é uma reivindicação que temos lutado para que seja implantada em todos os municípios do estado”, afirmou Augusto Couto, que esteve na reunião com a diretora Maria de Lourdes e com o gerente-administrativo, Janderson Alves.

