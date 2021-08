Saúde: Sintasa vê perseguição e entra na Justiça contra Aracaju

O departamento jurídico do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe impetrou um mandado de segurança contra o município de Aracaju para que parte dos diretores do sindicato sejam liberados das suas funções, conforme lei, para dedicação total à entidade sindical.

“Nós repudiamos esta situação que estamos passando porque estes diretores foram eleitos no pleito para o mandato classista. E entendemos que esta não liberação é uma forma da gestão municipal perseguir os líderes do Sintasa, visto que do total de diretores, sete são servidores do município de Aracaju e nenhum está à disposição do Sintasa”, afirma Augusto Couto, presidente do sindicato.

Ele coloca em relevo ainda o fato de que o Sintasa tem base estadual e cobre todo o estado com uma grande demanda de profissionais que precisam dessa representação sindical, seja na área pública ou privada, alcançando não apenas trabalhadores diretamente da saúde, mas que trabalham na Saúde como porteiros, recepcionistas, do setor administrativo, a maior parte do nível médio, mas também conta com profissionais do nível superior que não tem sindicato próprio.

