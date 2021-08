União entre família e escola fortalece retomada aulas

A participação das famílias tem sido cada vez mais significativa nas ações de retorno das aulas presenciais, contribuição que tem fortalecido as atividades das escolas da rede estadual. Nesta segunda-feira, 23, o acolhimento marcou a volta dos alunos da Escola Estadual Desembargador João Bosco de Andrade Lima, e do Centro de Excelência Professor João Costa, unidades localizadas em Aracaju, que contaram com uma vasta programação durante o dia.

Segundo a diretora da Escola Estadual João Bosco, professora Maria José Farias, o retorno presencial foi bastante esperado pela comunidade. Ao todo, 175 alunos estão retornando presencialmente. A unidade conta com 385 alunos matriculados. “E nessa perspectiva a gente preparou a escola e pode proporcionar uma retomada segura. Hoje temos uma parceria fundamental com os pais da tarde, que têm nos ajudado, de forma voluntária, nas atividades de retorno”, disse, informando que a semana foi organizada por cores: esta semana comparece o grupo vermelho e na semana que vem, o grupo verde.

O aluno Átila James Barreto, do 4º ano do ensino fundamental, estava bastante entusiasmado com o retorno presencial. Ele afirma que sentiu muita falta dos colegas nesse período de aulas remotas, o que o possibilitou um contato apenas virtualmente. Saudade também foi um sentimento compartilhado pela aluna Francislayne Vasconcelos, do 5º ano. “Também senti saudade de ver minhas professoras, da minha sala, da minha carteira, de toda a escola”, detalhou.

Com dois filhos matriculados no João Bosco, a dona de casa Maria José Passos ressaltou que o retorno é essencial. Para ela, o ensino remoto não tem o mesmo efeito de estar na sala de aula. “Foi uma rotina com muitas dificuldades, e o que pude ajudar eu ajudei. É um momento em que a gente precisa redobrar os cuidados, mas foi necessário voltar”, disse Maria José, afirmando que confia na escola e em todos os profissionais que a constituem.

É nessa perspectiva de confiança na escola pública que o superintendente executivo da Seduc, professor José Ricardo de Santana, esteve no Centro de Excelência Professor João Costa, onde constatou a mobilização da equipe em torno do cumprimento dos protocolos de biossegurança sanitária e pedagógica. O gestor também esteve mais cedo no Centro de Excelência Atheneu Sergipe.

“A nossa rede já possui experiência quanto ao cumprimento desses protocolos, quando em novembro do ano passado retornou com os terceiros anos do ensino médio presencialmente. Agora, temos um desafio ainda maior porque o público que está retornando é muito maior. É um movimento que tem engajamento de toda a comunidade e mostra o quanto os pais confiam e acreditam na escola para esse retorno”, declarou José Ricardo, reforçando que a Seduc vai monitorar as unidades de ensino.

O diretor do João Costa, professor Rogério Luiz da Silva, informou que uma semana antes do retorno presencial, a unidade escolar, que está funcionando temporariamente no prédio do Instituto Rui Barbosa, foi aberta para que as famílias pudessem conhecer a estrutura oferecida para os alunos, ocasião que serviu para dialogar sobre o formato de ensino híbrido, que une atividades presenciais e remotas. No total, 538 alunos retornaram presencialmente, o que corresponde a 75% da matrícula da escola.

A aluna Queila Gomes conta que se sentiu acolhida e segura ao retornar presencialmente. A jovem também falou sobre a sua experiência no ensino remoto, que, segundo ela, foi importante por conta da manutenção do conhecimento. “Mas o presencial tem suas vantagens. Estar na escola nos aproxima do que está acontecendo na sala de aula, além do contato direto com os professores, colegas, a interação é ainda maior”, concluiu.

