Vacina contra Covid-19 para pessoas com 18 e 19 anos encerra nesta segunda em Aracaju

Pessoas de 18 a 19 anos têm até esta segunda-feira (23), para se vacinar contra a Covid-19 em Aracaju.

Quem pode ser vacinado

Pessoas de 18 e 19 anos; quem está no prazo de tomar a 2ª dose da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer; lactantes adultas com filhos nascidos em dezembro de 2020; gestantes e puérperas a partir dos 18 anos; idosos; pessoas adultas com comorbidades, deficiência; trabalhadores da Saúde, Educação, Transporte Público, Forças de Segurança, Indústria, trabalhadores dos Correios e bancários (com código emitido pelo VacinAju).

Locais de vacinação

Nos drives do Parque da Sementeira e do 28 º Batalhão de Caçadores (ambos com prévio cadastro e código de validação). A vacinação será entre 08h e 19h.

Pontos fixos (das 08 às 18h)

Shopping RioMar (Coroa do Meio)

Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial)

Estação Cidadania (Bugio)

UNIT (Farolândia)

UNINASSAU (Av. Rio de Janeiro)

