Talysson de Valmir destaca indicações voltadas a Itabaiana

Nesse mês em que Itabaiana comemora 133 anos, o deputado estadual Talysson de Valmir, PL, tem destacado em suas redes sociais indicações de sua autoria em benefício da população de Itabaiana. São solicitações relacionadas à Saúde, Infraestrutura e Segurança, e Projetos de Lei que garantiram o reconhecimento de movimentos culturais e religiosos do município.

Na Indicação 36/2020, o deputado solicita que o DNIT realize as obras de sinalização vertical e horizontal da rodovia SE 255, que liga Itabaiana a Itaporanga. “Estamos falando de uma questão de segurança para os motoristas. A BR-235 é uma importante Rodovia, que é rota, inclusive, de ligação com a Bahia, cortando muitos municípios sergipanos, não só Itabaiana “, diz.

Tem também a Indicação 218/2019, que solicita que o Governo do Estado viabilize a implantação de um posto do IML ( Instituto Médico Legal), no município de Itabaiana. “Uma unidade do IML em Itabaiana vai atender grande parte do interior, sobretudo a Região Agreste e parte do sertão. Isso daria agilidade ao atendimento. Facilitaria o deslocamento das equipes do Instituto e o acesso da população do interior aos serviços desse importante órgão “, observa.

Outra propositura destacada foi a Indicação 259/2019, onde o parlamentar pede que seja instalado um Centro de Hemoterapia na cidade de Itabaiana, para que os índices de doação de sangue melhorem em Sergipe. “Sabemos da importância da doação de sangue. Acredito que uma unidade do Hemose em Itabaiana vai preencher uma lacuna e o resultado será o aumento no número de doação de sangue, bem como aproximará a sociedade dos serviços do Hemose ” diz.

A Indicação 260/2020, pede que seja realizada a roçagem do acostamento da rodovia SE 170, trecho que vai de Itabaiana a Lagarto, passando por São Domingos e por Campo do Brito. Também mereceu destaque a Indicação 302/2020, que solicita que o DNIT realize estudos e consequentes melhorias no acesso da BR 235 ao Distrito Industrial de Itabaiana, bem como a via local de ambos os lados da rodovia, na altura do Km 50, por considerar as dificuldades de acesso para veículos de transporte de passageiros e de carga. “São ações importantes, que vão melhorar a vida dos motoristas, trazendo mais segurança”, diz.

A Lei estadual 8.545/ 2020 que tornou a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe, é de autoria de Talysson, bem como a Lei 8.535/2019, que confere ao tradicional Trezenário e Festa de Santo Antônio, Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado. Por meio da Lei 8.614/2019, a Encenação da Paixão de Cristo, no povoado Mangabeira, também se tornou Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe. “Itabaiana tem história, cultura, religiosidade e muita tradição. O título de Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado, é um reconhecimento e uma garantia de perpetuação. Fico feliz em poder contribuir com ações de melhorias e valorização da minha querida Itabaiana e pelo bem estar do nosso povo. Itabaiana é do tamanho do nosso amor por ela”, diz.

Foto: Joel Luiz

Da assessoria