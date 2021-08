Após quase três meses quem foi responsabilizado pela “tragédia do Nestor Piva”? 

Para algumas pessoas pode parecer “picuinha”, “retaliação”, mas enquanto o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), tenta construir uma pré-candidatura a governador do Estado em 2022, o povo de Sergipe aguarda por um desfecho sobre o incidente que ficou conhecido como “tragédia do Nestor Piva”. Sábado (28) nós vamos completar três meses da triste lembrança do incêndio na ala Covid-19 da Upa Nestor Piva, de responsabilidade da Prefeitura de Aracaju, que resultou em cinco óbitos

Não custa lembrar que, já há algum tempo, que a PMA “privatizou” os serviços naquela unidade, quando delegou para uma empresa privada o gerenciamento da UPA. Fala-se, ainda, em “quarteirização” de serviços prestados por Cooperativas, que seriam supostamente subcontratadas por outras. É uma “matemática” difícil de compreender e uma “conta que não fecha”! Mas, voltando para a “tragédia do Nestor Piva”, é importante pontuar que, até agora, ninguém foi responsabilizado pelas mortes!

Segundo o laudo do Corpo de Bombeiros, que demorou muito, diga-se de passagem, a causa da tragédia na unidade foi “um incêndio provocado pelo aquecimento do aparelho de ar-condicionado, instalado na sala de prescrição médica”. Agora, como perguntar não ofende, quando o incêndio iniciou, não tinha nenhum médico de plantão nessa sala, ainda mais com tantos pacientes infectados com covid-19? Ninguém percebeu ou não tinha ninguém lá? Houve alguma explosão antes?

Este colunista questiona isso, porque por mais que esta tragédia levante uma série de questionamentos, há de se lembrar sempre que cinco famílias perderam seus entes queridos e ficaram órfãs! E não adianta vim com a “lorota” de que se trata de “politicagem com as mortes”, porque tudo isso continua sem a devida explicação, os órgãos fiscalizadores não demonstram muito interesse na fiscalização e o assunto parece “precisar cair no esquecimento”…

O que precisa ser dito (e muita gente silencia) é que a Prefeitura de Aracaju entregou a responsabilidade pela gerência da UPA a uma empresa terceirizada, que cinco mortes ocorreram em um incêndio, e que até agora, nem o público e nem o privado foram responsabilizados! Infelizmente perdura a revoltante sensação de impunidade! Se fosse um incêndio em um hospital maior e particular da capital? Se entre as vítimas tivesse alguém de origem mais “tradicional”? Como seria?

Sábado nós vamos completar três meses de muitas interrogações e exclamações, mas continuamos distantes de um “ponto final” nessa história! Será que o “eficiente” gestor público, Edvaldo Nogueira, pode responder a pergunta? Quem foi responsabilizado pela “tragédia do Nestor Piva” até agora? Por que a Prefeitura não acionou a empresa terceirizada, judicialmente, para que ela assuma o pagamento das indenizações para as cinco famílias das vítimas? Mistério…

Bomba!

Falando em terceirizações, tem uma turma em Sergipe já de olhos bem atentos para uma situação: este colunista chama a atenção para a palavra ‘HUMANIZA”. Por enquanto ainda é cedo para antecipar algo, mas existe um “jogo” sendo montado aqui no Estado. É preciso que os servidores da Saúde fiquem bem atentos…

Exclusiva!

Depois que este colunista começou a fazer algumas “antecipações” sobre um verdadeiro “esquema” que envolve supostas cooperativas fictícias que são subcontratadas para prestarem serviços ao poder público, tomou conhecimento de que tem gente “nervosa” nos bastidores. A “fonte” é boa e não adiantar “tentar apagar os rastros”, porque os “vestígios originais” estão devidamente preservados…

Posse de Zeca I

A semana já começa marcada por um grande fato político: a posse de Zeca da Silva na Secretaria de Estado da Agricultura. O “galegão” surpreendeu até o “galeguinho” deixando os bastidores do Palácio de Despachos superlotados. Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças políticas, empresários, deputados e outras autoridades foram prestigiar, além de amigos e familiares do secretário.

Posse de Zeca II

Zeca é um ser humano “boa praça”, que sempre transitou muito bem politicamente com todos os segmentos da política de Sergipe. Tem ao seu lado o apoio incondicional do ex-deputado André Moura. Carismático e dinâmico, tem tudo para fazer um grande trabalho, além de conhecer de perto o Agronegócio. Pode dar uma grande contribuição ao Estado em um setor que precisava de uma mudança. Um “golaço” de Belivaldo.

Diná Almeida

A deputada Diná Almeida (PODEMOS) participou da solenidade de posse de Zeca da Silva e aprovou a indicação. “A secretaria de Agricultura é fundamental para este setor que representa uma forte base econômica não só para nosso estado como para nosso país. Como bem disse o governador Belivaldo Chagas, já avançamos bastante e precisamos avançar ainda mais. Desejo ao novo gestor Zeca da Silva discernimento para tomar as melhores decisões à frente dessa pasta”, destacou.

Rejeição de Edvaldo

Se o prefeito de Aracaju é o “queridinho” nas pesquisas de intenção para o governo do Estado em 2022, pelo menos nas conversas que manteve com políticos e empresários na posse de Zeca da Silva, este colunista percebeu outra realidade. A constatação é clara: a turma reclama da falta de compromisso de Edvaldo! E não quer lhe dar mais poderes do que já tem. A decisão é do grupo, mas para muitos seu nome está fora de cogitação.

Laércio na fita!

Um nome que tem trabalhado, na capital e no interior, que intensificou as visitas e tenta construir um projeto amplo é o deputado federal Laércio Oliveira (PP). Em entrevista concedida para este colunista no CINFORM ON LINE, Laércio confirmou o desejo de disputar o governo do Estado e o apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Reconhece que, se não for o “escolhido”, pode disputar o Senado. Mas assegura que não rompe com o grupo liderado por Belivaldo Chagas e nem se alia com o PT.

Gratidão a Focca!

Este colunista agradece ao jornalista Luiz Carlos Focca e a todos que fazem parte do Portal ITNET em Itabaiana, que na noite dessa segunda-feira (23) abriu as portas para nos receber, quando em uma entrevista muito descontraída, se falou muito sobre o momento da política de Sergipe e sobre as eleições de 2022. Fica a dica para assistir e colar no canal do You Tube da TV ITNET.

Olha o golpe!

O celular da ex-deputada Ana Lúcia foi clonado e estão utilizando o número para pedir ajuda financeira em nome dela. Os amigos e familiares pedem que não atendam a nenhum pedido de ajuda em nome da professora Ana Lúcia.

Valmir de Francisquinho I

Na manhã desse domingo (22), no Mercado do Conjunto Augusto Franco, quem circulava por lá com políticos e amigos era o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL). Ao cumprimentar este colunista, Valmir respondeu a alguns questionamentos sobre a eleição de 2022.

Valmir de Francisquinho II

Valmir descartou para este colunista que está trabalhando para ser pré-candidato a vice-governador ou a senador da República. Sobre projetos proporcionais (deputado federal ou deputado estadual) ele deixou no ar possibilidades sobre pré-candidaturas e, apesar de ter seu nome “ventilado”, jamais falou que disputaria o governo.

Tomar café!

Valmir disse que veio visitar o Mercado de Aracaju apenas para tomar café da manhã e que não se tratava de política. Mas está claro que ele projeta potencializar sua imagem e buscar se valorizar politicamente para 2022. Apesar de não querer “abrir o jogo”, Valmir quer ter seu nome pronto para disputar um mandato.

Sobre André Moura

Questionado por este colunista se votava em André Moura para o Senado Federal em 2022, Valmir de Francisquinho respondeu com um enigmático “talvez”! Deu a entender que vai depender dos entendimentos políticos, do cargo que André disputará e, acima de tudo, do lado em que ele estará. Mas reforçou o que disse antes: votaria em Fábio Mitidieri ou Ulices Andrade para governador, sem problemas.

E Valdevan?

Questionado sobre a cobrança feita pelo deputado federal Valdevan 90 sobre o apoio do PL ao seu projeto de pré-candidatura ao Senado, Valmir disse que é um membro do partido e que Valdevan precisa sentar e conversar, construir uma pré-candidatura e um agrupamento. O ex-prefeito não quis polemizar…

60% fora!

Durante uma live, essa semana, com o radialista Cléo Menezes, Valdevan 90 fez duras cobranças à direção do PL em Sergipe, exigindo que o partido “abraçasse” sua pré-candidatura. Na oportunidade, o deputado federal chegou a levantar a possibilidade de deixar o partido. “Hoje estou 60% fora do PL e 40% dentro”.

Luciano Bispo I

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB) acompanhou um grupo de vereadores de Nossa Senhora do Socorro, na tarde dessa segunda-feira (23), para uma audiência com o Secretário de Segurança Pública de Sergipe, João Eloy. Na oportunidade, os parlamentares apresentaram uma pauta com reivindicações e sugestões para tentar diminuir os registros de violência no município da Grande Aracaju.

Luciano Bispo II

Após ouvir atentamente aos anseios dos vereadores, o secretário apresentou algumas dificuldades quanto ao efetivo policial no momento, mas se comprometeu em analisar tudo o que foi solicitado para tentar viabilizar o que for possível. Uma das pautas levantadas que mais despertou o interesse do secretário foi sobre a viabilidade de Socorro passar a contar com uma Delegacia Plantonista durante as 24 horas, para agilizar os registros de flagrante.

Luciano Bispo III

O presidente Luciano Bispo agradeceu ao secretário João Eloy pela recepção aos vereadores de Socorro na audiência e disse que “ele (secretário) colocou as cartas na mesa, sem hipocrisia ou enganação, mostrou as dificuldades e disse até onde pode chegar. Ele ouviu as demandas e algumas solicitações poderão ser atendidas. Mas isso talvez não seja de imediato, porque depende do concurso público e da questão do efetivo policial”.

Vereador Betinho

O presidente da Câmara Municipal de Socorro, vereador Roberto Wagner Santos, o “Betinho”, enalteceu o trabalho de Luciano Bispo e o apoio do deputado para que a audiência fosse realizada. “Nós temos que agradecer muito por esse dia produtivo aqui na SSP ao deputado Luciano Bispo que agendou essa audiência em que nós apresentamos esta pauta de segurança pública, quando nós solicitamos aumento do policiamento em Socorro, a delegacia plantonista, dentre outras coisas”.

Elmo Paixão

O vereador Elmo Paixão também destacou a articulação feita por Luciano Bispo para intermediar a audiência e disse que os parlamentares apresentaram ao secretário alguns anseios da população. “Socorro, além da grande extensão territorial, também é um município com grandes problemas com a segurança. Fomos bem recebidos pelo secretário, e ele está disposto, junto com a comandante do policiamento local, para tentar atender aos pleitos e trazer melhorias para a nossa cidade”.

Leozinho Filho

O vice-presidente da Câmara, vereador Leozinho Filho disse que Luciano Bispo está sempre aberto para ouvir e tentar ajudar a resolver os problemas do município de Nossa Senhora do Socorro. “Nossa cidade está entre as 10 mais violentas do País e nós viemos solicitar ao secretário por uma maior cobertura policial e por uma delegacia plantonista no Complexo João Alves Filho”. Também participaram os vereadores Aldon Oliveira, Thays Moreira e Róbson Santos, além do secretário de governo e da Assistência Social, Renato Nogueira e Maria do Carmo Paiva da Silva, respectivamente.

Dores, Dores…

Um servidor ligado diretamente ao gestor do município, responsável por uma área que envolve pareceres (supostamente maquiados), está na mira dos órgãos de controle! Não bastasse uma administração recheada de denúncias, regada por descumprimento das obrigações legais e desarranjo com alguns “aliados” políticos, eis que surge mais esse fato, em que um cidadão que, para atender seus interesses pessoais, parece decidido a “tocar fogo” no patrimônio público do município…

Olha o Avante!

São fortes os rumores de duas pré-candidaturas pelo Avante em 2022: o presidente Clóvis Silveira parece se articular para disputar uma cadeira de deputado federal; e o ex-vereador por Laranjeiras, Zé Franco, estaria determinado a tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Bomba!

Chega a informação de um vereador bastante atuante de São Cristóvão que um secretário municipal, com um histórico empresarial nada recomendável dentro dos princípios da honestidade e cumprimento das obrigações legais, tem repetido os “erros de sempre” agora com os recursos públicos da cidade histórica! Fala-se que, a qualquer momento, poderá receber uma inesperada visita ao amanhecer. Quem avisa…

Janier Mota I

A deputada estadual Janier Mota (PL) utilizou suas redes sociais, na sexta-feira (20), para celebrar o anúncio do governador Belivaldo Chagas (PSD) que autorizou a realização de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de profissionais que garantirão o funcionamento das escolas da rede pública, durante o retorno das aulas presenciais.

Janier Mota II

“Ciente que para o pleno retorno das aulas presenciais da rede estadual de ensino, a contratação de merendeiros, vigilantes e serviços gerais era essencial diante da atual escassez, meu mandato buscou solucionar essa situação junto ao Governo do Estado, através de pedido na Alese e reuniões com o secretário da Educação”, explicou a deputada estadual Janier Mota.

Janier Mota III

Em seguida, a parlamentar voltou a externar sua contemplação com a medida do governador dizendo que “para a nossa satisfação e dos milhares de alunos, nessa semana, o governador Belivaldo Chagas anunciou que autorizou a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação dos profissionais. Nos próximos dias, será publicado o edital com todos os detalhes”, celebrou.

Janier Mota IV

Por fim, a deputada Janier Mota fez questão de agradecer dizendo que “agradeço ao governador por atender mais um pedido do nosso mandato! Os alunos dos Colégios Estaduais Joaldo Lima e Olímpio Campos, localizados em Itabaianinha, aguardam ansiosos pelas contratações”, disse.

Gilmar Carvalho I

O deputado Gilmar Carvalho protocolou projeto propondo a suspensão temporária da incidência de multa, juros e demais encargos por atrasos no pagamento de dívida de servidores públicos do Estado de Sergipe até 31 de dezembro de 2021, ou enquanto durar a pandemia da Covid 19.

Gilmar Carvalho II

De acordo com o PL, a suspensão deverá abranger as dívidas de cartão de crédito, financiamentos, negociação de débitos com instituições financeiras, empréstimos pessoais, contas de telefone, água, energia e gás encanado, aluguéis ou qualquer outro débito, seja ele na forma de boletos de loja, de administradoras de condomínio ou de qualquer estabelecimento ou segmento comercial.

Gilmar Carvalho III

Além disso, durante o período deverá ficar vedado o desconto de parcelas em atraso relativas aos empréstimos consignados sobre a remuneração dos meses posteriores ao vencimento.

Alô Muribeca!

O Prefeito mais jovem do Estado de Sergipe, Mário de Sandra, do município de Muribeca, lançou a plataforma “Muribeca Transparente” durante solenidades que contou com a presença do Deputado Federal Fábio Mitidieri e do Estadual Adailton Martins. A ferramenta funcionará da seguinte forma: em cada placa inaugural haverá um QR CODE, onde ao aproximar a câmera do celular o cidadão é redirecionado e terá acesso ao custo da obra, fonte de recursos e período de execução.

Transparência

Para Mário de Sandra (PL), a iniciativa fortalece o controle social e melhora ainda mais a transparência da Administração Pública. “A transparência no setor público, para além de uma obrigação formal, passou a ser um diferencial na percepção da boa política, o povo precisa de transparência. A intenção do “Muribeca Transparente” é poder mostrar ao contribuinte a forma como o recurso público é alocado na cidade, tudo isso na palma da mão, na tela do celular”, destacou Mário. Realmente uma grande iniciativa.

Rock Sertão 20 anos

Aconteceu nesse final de semana em Nossa Senhora da Glória a edição comemorativa de 20 anos do Festival de Música e Arte independente Rock Sertão. Criado em 2001, a edição histórica contou com apresentações musicais, poesia, cordel, rap e entrevista.

Formato digital

Em formato digital, transmitida pelo You Tube, o Rock Sertão mostrou porque é considerado o maior evento de música independente de Sergipe. O público assistiu aos shows das bandas Too Crazy, Ordinals, Anjos inocentes, Maua, Resistência Periférica e da banda anfitriã Fator RH direto do Museu do Sertão do artista plástico Veio. O programa foi apresentado pela jornalista Marta Costa e idealizado pelos produtores Binho Santos e Danilo Santana. Vida Longa ao Rock Sertão!!!

Ferreira Costa I

No Mall do Home Center Ferreira Costa está acontecendo a Feira de Flores de Holambra. Uma oportunidade ideal para quem quer estimular a criatividade e ter um momento relaxante. A jardinagem alivia o estresse e promove diversos benefícios para a saúde, proporcionando momentos de lazer, interação e afeto entre a família e desenvolve, nos pequenos, a consciência ambiental.

Ferreira Costa II

A Feira irá funcionar até o dia 05 de setembro, de segunda a sábado das 10h às 20h e no domingo das 10h às 18h. Lá, você poderá encontrar mais de 200 espécies de plantas e flores ornamentais, como Bonsai, orquídeas, suculentas, cactos, rosas do deserto, dentre outras variedades. Plantas que podem ser cultivadas tanto em ambientes internos, quanto nos externos.

