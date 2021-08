Aracaju conclui calendário de imunização 18+ com 81% dos adultos vacinados. Nesta terça-feira será a repescagem

Nesta segunda-feira, 23, Aracaju chegou a um importante ponto da campanha de imunização contra a covid-19: concluiu o calendário de vacinação da população adulta por faixa etária com, pelo menos, a primeira dose (D1). Jovens de 18 e 19 anos recebem a D1. A capital sergipana figura entre cidades do país que mais têm avançado na imunização da população, trabalho que apresenta resultados expressivos na redução dos números de casos, internamentos e óbitos decorrentes da doença causada pelo SARs-Cov-2.

No balanço do dia, mais 8.417 aracajuanos foram vacinados, sendo 5.617 com a primeira dose e 2.800 com a segunda, completando o esquema vacinal. Ao todo, Aracaju chegou a 416.874 pessoas, o que representa 62,69% da população geral e 81,12% da população adulta.

Nos últimos dias, quando o calendário chegou aos mais jovens da faixa adulta, a adesão foi significativa, com grande movimento nos pontos de vacinação, que receberam mais de 12 mil aracajunos no fim de semana. Além disso, o que se viu nos locais foi uma juventude consciente do papel da vacina perante a pandemia, o que ajudou a reforçar o coro a favor da ciência.

Repescagem 18+

Visando alcançar toda a população adulta de Aracaju com a vacina contra a covid-19, a Prefeitura realizará uma nova repescagem para os cidadãos com idade acima de 18 anos. A programação terá início nesta terça-feira, 24, e seguirá até a próxima sexta-feira, 27.

Com o novo calendário, os cidadãos com mais de 18 anos que não receberam a vacina durante as fases para suas faixas etárias, poderão se dirigir a um dos cinco pontos fixos, das 8h às 16h. São eles: Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque e Shopping (Bairro Industrial); Estação Cidadania (Bugio); Universidade Tiradentes (Farolândia); e Uninassau (avenida Augusto Franco). É obrigatório apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais, com validade dos últimos seis meses.

Os cidadãos também poderão se dirigir ao drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 19h, e ao posto itinerante do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 16h. Para esses locais, continua sendo necessário se cadastrar no portal “VacinAju” e aguardar liberação do código autorizativo.

Foto André Moreira