“As vacinação contra a Covid-19 deveria estar nos bairros mais carentes de Aracaju”, diz Cícero do Santa Maria

O vereador Cícero do Santa Maria utilizou o pequeno expediente da Câmara Municipal de Aracaju na manhã de hoje (24), para reforçar o seu pedido à Secretaria Municipal de Saúde, que estenda os pontos de vacinação para as comunidades mais carentes da capital. Segundo o vereador, os moradores das periferias não têm tantas facilidades de deslocamento, desde os jovens até os mais velhos. ” Infelizmente muitas pessoas aqui do bairro deixaram de se vacinar porque não tiveram como ir até os pontos de vacinação. Algo triste, mas creio que é uma situação que pode ser revertida”, disse o vereador.

Na segunda parte do seu pronunciamento Cícero do Santa Maria, também alertou a população para a repescagem anunciada pela Prefeitura de Aracaju e sobre a importância da vacinação, pois muitas pessoas principalmente jovens deixaram de se vacinar nos seus dias. “Existem pessoas que acham que a pandemia acabou, mas na verdade só foi reduzida, e isso deve-se à vacina. Por isso é importante que mais e mais pessoas se dirijam até os pontos de vacinação nesta repescagem para que tomem a sua primeira dose”, afirmou Cícero.

Fonte e foto assessoria