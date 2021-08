Banda de Música do 28º BC realiza apresentação no RioMar Aracaju

A comemoração acontece nesta quarta (24), com apresentação da banda da corporação no RioMar Aracaju

Em 25 de agosto, o Exército Brasileiro celebra o Dia do Soldado. Entre as comemorações alusivas à data, nesta terça-feira (24), às 17h, a Banda de Música do 28º

Batalhão de Caçadores fará apresentação comemorativa no RioMar Aracaju, ao lado do restaurante Madero.

A cerimônia contará com a participação de 30 soldados, que irão executar um repertório variado composto por hinos e músicas do cancioneiro brasileiro.

O Dia do Soldado é celebrado desde 1923, data de nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro.

Fonte e foto assessoria