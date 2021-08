Boletim do coronavírus em Aracaju: um óbito e nenhum caso em 24h

A Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju informa que até as 19h desta segunda-feira, 23, foram imunizadas 416.874 pessoas contra a covid-19.

A SMS informa também que nas últimas 24h não foram registrados novos casos de covid-19 na capital e um óbito. Sendo de uma mulher com 78 anos, hipertensão, que foi a óbito ontem, 22.

Dois óbitos, inicialmente registrados como sendo de Aracaju, foram identificados como do interior do estado.

Com isso, até o momento, foram registrados 127.413 casos de pessoas diagnosticadas com covid-19 em Aracaju. Dessas, 50 estão internadas em hospitais; 129 estão em isolamento domiciliar; 124.839, que estavam infectadas já estão recuperadas; e 2.395 foram a óbito.

Há quatro pacientes suspeitos internados, que aguardam resultados do exame.

Foram descartados 121.211 casos do total de 248.628 testes.

A Secretaria Municipal da Saúde reforça que, apesar da campanha de imunização ter iniciado, os cuidados devem continuar sendo seguidos, incluindo o uso de máscara, o distanciamento social, bem como do hábito de lavar as mãos e do uso de álcool gel.