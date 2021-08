É bom segurar frustrações

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A posse do ex-deputado estadual Zeca da Silva na Secretaria da Agricultura revelou que a base se mantém unida. Aliados de todos os partidos participaram, com a presença grande de prefeitos e lideranças do interior. A mais concorrida da maioria que já ocorreu no atual Governo, inclusive sem a revelação de qualquer mal estar. O tom dos discursos foi harmonioso e tanto o secretário que saiu, André Bomfim, quanto o que entrou, Zeca da Silva, fizeram discursos de entendimento natural e entrosamento para levar adiante o projeto do Governo no setor agrícola. Diria que foi politicamente correto.

Apesar desse clima de absoluta unidade, é normal que existam dissabores. Não com a estrutura política mantida, mas pelas posições desejadas e que dificilmente serão atendidas – e/ou aceitas. Tem internamente quem esteja pensando em transações futuras, embora não exponha má vontade ou sisudez, porque sabe que isso pode prejudicar o bloco, que só se sairá bem, sem qualquer problema de maior gravidade, se houver compreensão de todos em relação a posições que, naturalmente serão adotadas, para que se tenha um resultado final em que todos saiam ganhando.

A partir da próxima semana, quando setembro chegar, novidades podem acontecer, até mesmo pela escolha do candidato a governador do bloco, que se dará em outubro. Como os pré-candidatos são do mesmo bloco, mas de partidos diferentes, cada um terá suas frustrações, o que é natural em qualquer tipo de escolha, mesmo dentro do natural entendimento. Nesses casos cabe a cada um que não obteve êxito e ao próprio escolhido, lutar pela boa acomodação das siglas e suas lideranças, para que o bloco vá às ruas sem problemas de dispersão. Depois da decisão sobre o nome com apoio de todo o grupo, dificilmente terá êxito quem largar o barco e deixar tudo para trás.

Os partidos de oposição estão organizando as suas chapas. Todos torcem por um amplo desentendimento nas bases do Governo, porque os fortalece para o páreo, inclusive com um provável entendimento político que pode avançar para derrubar um projeto político que se mantém há mais de dez anos. É possível que não se acredite nisso, mas numa eleição bem concorrida tudo pode acontecer, inclusive a derrota.

Base está mantida

As posições expostas pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) é que mantêm a base aliada. Ele só vai tratar das eleições para 2022 a partir da segunda quinzena de setembro.

*** Para ele, a base aliada tem cinco pré-candidatos a governador, inclusive o senador Rogério Carvalho (PT).

*** A decisão vai acontecer pela escolha do grupo e por avaliação de Belivaldo. Ninguém ainda está fora do jogo.

Aliado e sem problemas

O senador Rogério Carvalho já atua naturalmente como se fosse candidato isolado da base aliada, mas isso só deve ser acatado quando houver anuncio definitivo do próprio senador.

*** Ainda não houve posição oficial do PT, que se afastou da base e enquanto isso não acontecer, o partido continua aliado e sem problemas.

*** Só depois da escolha do candidato pelo governador e se ele mantiver o seu nome na disputa, é que estará fora do apoio da base aliada.

Trabalha para isso

De qualquer forma, o senador Rogério Carvalho (PT) mantém conversas, deixa claro que sua candidatura está posta e já tem um bloco em formação para composição de chapa.

*** Dentro do PT, a maioria dos seus integrantes quer Rogério candidato e não abre mão de retornar ao comando político do Estado, onde esteve apenas com Marcelo Déda.

*** Com essa mobilização, fica claro que a candidatura do senador independe da indicação da base, embora Rogério ainda trabalhe para isso.

Nenhum problema

O presidente do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, disse que não há nenhum problema entre o seu partido e o Governo do Estado: “está tudo em paz”.

*** Disse que ainda não foi marcada nenhuma reunião, mas vamos nos reunir e tudo depende da presença de Rogério em Aracaju, porque no momento ele está muito ocupado com a CPI.

Laércio vai avançar

Laércio Oliveira (PT) disse ontem que sua candidatura ao Governo continua e que vai construir novos caminhos até a decisão do bloco em relação ao nome.

*** Considera-se bem junto à base aliada, admite que existam critérios de escolha e acha que ele cumpre quase todos: “até o dia 15 de setembro vou avançar muito”, disse otimista.

*** Laércio viajou ao Rio de Janeiro para participar de reuniões que discutem a política de petróleo e gás para Sergipe.

Trio à disposição

Durante a posse de Zeca da Silva na Secretaria da Agricultura, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), o ex-deputado André Carvalho e o deputado Fábio Mitidieri estavam juntos.

*** Alguns aliados brincavam com o trio: o senador a gente já está vendo, falta escolher o candidato a governador

Mendonça é duro

O ex-deputado Mendonça Prado disse que em Sergipe alguns malandros que se dizem opositores de Bolsonaro se esforçam tanto para beliscar o orçamento federal e bajular ministros.

*** – Esse pessoal já está sendo conhecidos como integrantes do centrinho (rodapé do centrão). Que o povo fique de olho, aconselha.

Passagem rápida

O senador Rogério Carvalho (PT) passou rapidamente por Aracaju, neste final de semana. Desembarcou na sexta-feira e embarcou no sábado a Brasília.

*** Não apareceu em nenhum local. Teria ficado em casa e a informação é que ele veio em uma missão política: conversar com Ulices Andrade.

*** aproveitou para encontros rápidos com companheiros e confirmou seu retorno a Aracaju para primeira sexta-feira de setembro.

Essa é extra

Por coincidência, Ulices Andrade também conversou com o governador Belivaldo Chagas de forma discreta e não vazou nada sobre o assunto. Tem quem aposte que foi sobre sucessão.

*** Ulices reduziu muito o número de conversas, mas mantém o diálogo importante com lideranças para formação de chapa.

Disputa qualquer mandato

A presidente estadual do Podemos, delegada Daniela Garcia, confirma que tem mantido muitas conversas, organizando o partido e no aguardo da decisão do Senado quanto à reforma política.

*** Deixou claro que não descarta disputar qualquer dos mandatos na próxima eleição, “mas isso só será definido mais à frente”.

Palanque para Bolsonaro

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD), vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, deve montar palanque em Sergipe para apoiar a reeleição do atual presidente da república.

*** Além de ser grato a Bolsonaro pelo prestígio que lhe confere em nível nacional, Gustinho ressalta sempre a importância do atendimento pelo governo federal das diversas reivindicações do Estado e de vários municípios.

*** Mas, fatores políticos implicam em transferências de muitos recursos financeiros que estão beneficiando diretamente o povo sergipano.

Zeca e André

O novo secretário da Agricultura, Zeca da Silva e o ex-secretário André Bomfim chegam juntos hoje à Pasta para a transição, sem problemas.

*** Os dois marcaram esse encontro ontem, depois de longa conversa sobre os trabalhos na Secretaria.

Conter os radicais

O governador Belivaldo Chagas (PSD) assinou, junto aos demais colegas do País ofício marcando audiência, o mais rápido que puder, com o presidente Bolsonaro e chefes de outros poderes.

*** A audiência tem como objetivo “salvaguardar a paz social, a democracia e o bem-estar socioeconômico da população”.

