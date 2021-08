Em setembro, César Resende reassume cargo de prefeito de Rosário

No dia 1º de setembro, Antônio César Correia Diniz de Resende, 53 anos, reassume o cargo de prefeito de Rosário do Catete, após mais de 100 dias afastado para tratamento de saúde. O gestor ficou 73 dias internado em decorrência das complicações provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19), chegando a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Aracaju.

César Resende reassumirá o cargo em uma solenidade simples e restrita, no prédio da Prefeitura de Rosário do Catete, na Praça Dr. Clodoaldo Passos. O objetivo é evitar aglomeração e impedir a disseminação da Covid-19. Todas as medidas administrativas seguem as orientações definidas pelo Comitê Técnico-Científico do Estado de Sergipe.

Desde o dia 12 de maio, Rosário do Catete está sendo administrada interinamente pelo vice-prefeito, o empresário Magno Viana Monteiro dos Santos, 28 anos, do Republicanos. O comerciante César Resende, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), foi eleito para o cargo de prefeito no último pleito, em 2020, com 3.733 votos (54,74% dos votos válidos).

Foto assessoria

Por Keizer Santos