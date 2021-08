Embrapa faz visita técnica à Santa Terra Produtos Orgânicos, em Lagarto

Na manhã desta segunda-feira, 23, ocorreu uma visita técnica do superintendente da Embrapa, Marcos Cruz, e do Chefe de Pesquisa na Embrapa, Marcelo Fernandes, à Santa Terra Produtos Orgânicos, no município de Lagarto.

O projeto de agricultura familiar Santa Terra pertence ao ex-deputado federal e presidente estadual do MDB, Sérgio Reis, que é incentivador da plantação de alimentos orgânicos em Sergipe, especialmente em Lagarto, sua cidade natal.

“A visita da Empraba às plantações orgânicas da Santa Terra é mais um motivo de comemoração, pois é uma parceria necessária para que a produção de alimentos orgânicos seja ampliada no estado”, afirmou Sérgio Reis.

O deputado federal Fábio Reis (MDB) participou da visita e se comprometeu em buscar recursos em Brasília para investir na agricultura familiar nos assentamentos e em pequenos produtores.

“Essa será mais uma meta do meu trabalho como parlamentar, buscar recursos para investir na agricultura familiar, desenvolvida em pequenas propriedades rurais, garantindo assim, a subsistência do pequeno produtor”, disse Fábio Reis.

Na visita técnica, também estiveram presentes a engenheira agrônoma Isabela Reis, do Santa Terra, o vice-prefeito de Salgado, Miúdo do Tombo, acompanhado do vereador Aécio e dos secretários Erick Machado (Planejamento), Roberto (Agricultura) e Flávio (Adjunto da Agricultura), e a professora Maria Urbana, pesquisadora de orgânicos.

Da Assessoria