Empreendedorismo Feminino: Meninas na Ciência será tema de workshop no CRA-SE

Com o intuito de impactar positivamente na vida das mulheres que buscam desenvolver habilidades e conquistar a independência financeira, o Conselho Regional de Administração de Sergipe, por meio do Grupo de Excelência em Empreendedorismo Feminino, promoverá no dia 27 de agosto uma palestra com o tema ‘Empreendedorismo Feminino na Ciência: Projeto com meninas’.

O curso será realizado a partir das 19h, através da plataforma digital do Google Meet, com a professora do Instituto Federal de Sergipe (IFS), Josiane Lopes. Para se inscrever basta acessar o site da UFS, através do link. Todos os participantes receberão um certificado de participação.

A responsável pelo projeto Meninas na Ciência, em Propriá, explicou como será abordado a temática e revelou a motivação que levou a criar a iniciativa. “O projeto tem como objetivo incentivar meninas que cursam o ensino fundamental e médio em escolas estaduais do município de Propriá, a despertarem interesse para as carreiras associadas à TI, desmistificando a impressão negativa relacionada às áreas de exatas, engenharia e computação”, revelou a professora Josiane.

A palestrantes também explicou como será a abordagem do workshop. “Trabalhamos o engajamento dessas meninas, para que elas enxerguem todo o potencial que possuem, conheçam as diversas áreas de atuação, tenham sucesso na área escolhida. A dinâmica do projeto funciona através de debates de artigos científicos, planejamento e preparação de cursos e demais atividades, que as envolvam como agentes multiplicadores de conhecimento”, finalizou Josiane Lopes.

Fonte Conselho Regional de Administração – CRA-SE